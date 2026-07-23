El borrado de River que podría seguir su carrera en la MLS: cuánto pide el Millonario

Cabe resaltar que, para que esto suceda, el elenco estadounidense debe desembolsar la cifra de ocho millones de dólares. Monto que el Millonario puso para desprenderse del atacante.

Subiabre podría jugar en la MLS.

Tiempo atrás, la institución había rechazado una oferta de 10 millones de euros del Trabzonspor en marzo y descartó un interés del Midtjylland de Dinamarca al no ser del agrado del jugador. El panorama del zurdo, que posee contrato hasta diciembre de 2028 y una cláusula de 100 millones de euros, podría terminar de definirse en las próximas horas.

Los números de Subiabre en River

El debut oficial de Ian Subiabre en la Primera de River se dio el 31 de enero de 2024. En aquel encuentro, válido por la segunda fecha de la Copa de la Liga ante Barracas Central, Martín Demichelis lo hizo saltar al campo sobre el final del complemento en lugar de Miguel Borja.

Desde aquel entonces disputó 44 partidos. En ellos convirtió tres goles y aportó la misma cantidad de asistencias. A pesar de su proyección, en este primer semestre de 2026 le costó afianzarse y aprovechar al máximo las oportunidades que le dio Coudet.