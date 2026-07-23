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El borrado de River que podría seguir su carrera en la MLS: cuánto pide el Millonario

River apartó, hace más de un mes, a un grupo de jugadores. Uno de ellos podría continuar su carrera en la Major League Soccer de los Estados Unidos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Uno de los borrados de River, podría emigrar del club en los próximos días.

Uno de los borrados de River, podría emigrar del club en los próximos días.

Ian Subiabre, uno de los borrados en River, está cada vez más de encontrar su nuevo destino. El extremo de 19 años se encuentra negociando su salida del Millonario. En las últimas horas se supo que su futuro podría estar en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

El DC United formalizó su interés por el zurdo e inició conversaciones formales con la institución de Núñez. Tras un semestre complejo, el joven atacante está dispuesto a dar el paso y emigrar a la misma liga en la que juega, por ejemplo, Lionel Messi.

Ian Subiabre entrena apartado en River. Su futuro podr&iacute;a estar en la MLS.

Ian Subiabre entrena apartado en River. Su futuro podría estar en la MLS.

Cuánto pide River por el pase de Ian Subiabre

Apartado del plantel profesional y entrenándose junto a otros marginados, Subiabre busca resolver su futuro. En las últimas horas, el DC United mostró un interés concreto por el futbolista. El equipo marcha noveno en la Conferencia Este de la MLS, no cuenta con argentinos y tiene como figura al israelí Tai Baribo. De concretarse el traspaso, el joven de 19 años podría ser rival de Lionel Messi.

Cabe resaltar que, para que esto suceda, el elenco estadounidense debe desembolsar la cifra de ocho millones de dólares. Monto que el Millonario puso para desprenderse del atacante.

Subiabre podr&iacute;a jugar en la MLS.

Subiabre podría jugar en la MLS.

Tiempo atrás, la institución había rechazado una oferta de 10 millones de euros del Trabzonspor en marzo y descartó un interés del Midtjylland de Dinamarca al no ser del agrado del jugador. El panorama del zurdo, que posee contrato hasta diciembre de 2028 y una cláusula de 100 millones de euros, podría terminar de definirse en las próximas horas.

Los números de Subiabre en River

El debut oficial de Ian Subiabre en la Primera de River se dio el 31 de enero de 2024. En aquel encuentro, válido por la segunda fecha de la Copa de la Liga ante Barracas Central, Martín Demichelis lo hizo saltar al campo sobre el final del complemento en lugar de Miguel Borja.

Desde aquel entonces disputó 44 partidos. En ellos convirtió tres goles y aportó la misma cantidad de asistencias. A pesar de su proyección, en este primer semestre de 2026 le costó afianzarse y aprovechar al máximo las oportunidades que le dio Coudet.

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