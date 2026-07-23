Tragedia inesperada: falleció Bruno Bentancor, el delantero de 22 años que fue tendencia en Argentina

Sin embargo, en el último tiempo su nombre cruzó el Río de la Plata y comenzó a resonar con fuerza en el fútbol argentino. Su incorporación a prueba en Deportivo Riestra para sumarse al plantel de la Liga Profesional de Fútbol generó una oleada de repercusiones, debates y cruces en redes sociales.

Bentancor había sido tendencia tras su paso por Deportivo Riestra.

Sucedió que, en su momento, el joven fue grabado robando algunas pertenencias de sus compañeros. Ahora, y en un abrir y cerrar de ojos, la tragedia golpeó cortando su carrera y todo tipo de sueños.

Conmoción y dolor en el ambiente deportivo

La noticia de su fallecimiento cayó como un balde de agua fría entre excompañeros, dirigentes y fanáticos que seguían de cerca su carrera. Tras confirmarse la triste novedad, diferentes instituciones del fútbol rioplatense expresaron sus condolencias a la familia.

Lo que parecía ser una etapa crucial de relanzamiento en la carrera del deportista terminó convirtiéndose en una escena de absoluto dolor y desconsuelo.