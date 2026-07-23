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Luto en el fútbol

Tragedia inesperada: falleció Bruno Bentancor, el delantero de 22 años que fue tendencia en Argentina

El futbolista había estado en el centro de la escena tras su paso por Deportivo Riestra. El deporte sudamericano lamenta su inesperada partida

Luciano Carluccio
Editado por Luciano Carluccio
La noticia de su fallecimiento golpea al fútbol sudamericano. 

La noticia de su fallecimiento golpea al fútbol sudamericano. 

En las últimas horas se conoció una noticia trágica e inesperada que sacudió de lleno al ambiente del fútbol sudamericano: la muerte de Bruno Bentancor, un futbolista de tan solo 22 años de edad que recientemente se había transformado en tendencia mediática en la Argentina.

El joven delantero, que venía de sumar una controvertida prueba en las instalaciones de Deportivo Riestra, sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en Montevideo, desatando un desenlace fatídico e irreparable.

El futbolista ten&iacute;a apenas 22 a&ntilde;os.

El futbolista tenía apenas 22 años.

De promesa en Peñarol al ojo de la tormenta en Argentina

Nacido en diciembre de 2003, Bentancor inició su camino profesional con la ilusión de triunfar en las grandes ligas. Tras formarse en las divisiones inferiores del Club Atlético Peñarol, logró debutar en la Primera División del conjunto uruguayo e integrar planteles que compitieron a nivel continental. Con 1,88 metros de altura, su perfil de atacante potente lo perfilaba como una de las interesantes promesas de su categoría.

Sin embargo, en el último tiempo su nombre cruzó el Río de la Plata y comenzó a resonar con fuerza en el fútbol argentino. Su incorporación a prueba en Deportivo Riestra para sumarse al plantel de la Liga Profesional de Fútbol generó una oleada de repercusiones, debates y cruces en redes sociales.

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Bentancor había sido tendencia tras su paso por Deportivo Riestra.

Sucedió que, en su momento, el joven fue grabado robando algunas pertenencias de sus compañeros. Ahora, y en un abrir y cerrar de ojos, la tragedia golpeó cortando su carrera y todo tipo de sueños.

Conmoción y dolor en el ambiente deportivo

La noticia de su fallecimiento cayó como un balde de agua fría entre excompañeros, dirigentes y fanáticos que seguían de cerca su carrera. Tras confirmarse la triste novedad, diferentes instituciones del fútbol rioplatense expresaron sus condolencias a la familia.

Lo que parecía ser una etapa crucial de relanzamiento en la carrera del deportista terminó convirtiéndose en una escena de absoluto dolor y desconsuelo.

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