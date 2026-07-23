El basural más grande del mundo será transformado en un parque gracias a una técnica sin igual

Lejos de abandonar el basural, las autoridades impulsaron un plan para darle una nueva vida. El proyecto forma parte del Plan Maestro de Freshkills Park, diseñado por la firma de arquitectura paisajística Field Operations. Su objetivo es convertir el antiguo basural en un enorme centro dedicado a la ecología, la recreación y la investigación científica, dejando atrás el pasado contaminante del lugar.

¿Cómo planean revertir la situación de este basural?

Para lograr crear el parque, los ingenieros desarrollaron un sofisticado sistema de aislamiento sobre la montaña de residuos. Primero compactaron la basura y colocaron una red de tuberías que capturan el gas metano generado por su descomposición, el cual se aprovecha para producir electricidad. Luego instalaron una gruesa geomembrana impermeable que impide tanto la liberación de gases hacia la superficie como la filtración del agua de lluvia, evitando la formación de líquidos contaminantes.

Sobre esa barrera añadieron capas de drenaje y varios metros de tierra limpia, donde comenzaron a restaurar el ecosistema con praderas de especies nativas. Además, el basural es monitoreado de forma permanente mediante tecnología satelital para detectar cualquier movimiento del suelo y garantizar la seguridad de los visitantes. La apertura del parque se realiza por etapas y, según el cronograma oficial, la transformación de Freshkills Park estará completamente terminada entre 2035 y 2036.