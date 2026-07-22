Lionel Messi tendrá como compañero en el Inter Miami a un ex archirrival brasileño

En las primeras palabras como jugador del Inter Miami explicó los motivos de su llegada al equipo de La Florida: "Lo que más me motiva, y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo; el proyecto que me presentó el club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho".

"Estoy increíblemente agradecido y con muchas ganas de empezar para poder justificar a esa confianza, no solo durante los 90 minutos del partido, sino también cada día en los entrenamientos; solo puedo decir gracias, y daré todo de mí para devolver el cariño y la confianza que el Club me ha demostrado", Casemiro. "Estoy increíblemente agradecido y con muchas ganas de empezar para poder justificar a esa confianza, no solo durante los 90 minutos del partido, sino también cada día en los entrenamientos; solo puedo decir gracias, y daré todo de mí para devolver el cariño y la confianza que el Club me ha demostrado", Casemiro.

Por su parte, el copropietario del Inter Miami, David Beckham, declaró: "Me enorgullece dar la bienvenida a Casemiro y a su familia al club, es una persona y un jugador al que admiro desde hace mucho tiempo, un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, tras una trayectoria increíble con el Real Madrid y el Manchester United. Me alegra enormemente que haya decidido que Miami sea su próximo hogar".

El brasileño militó las últimas tres temporadas en el Manchester United de la Premier League inglesa, sumando nuevos títulos a su extenso palmarés.

Durante su tiempo en el Real Madrid, ganó cinco títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes de la FIFA, tres títulos de La Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

El fichaje de Casemiro está bajo la lupa de la MLS

Fuera de la pompa de la presentación del Inter, la Major League Soccer (MLS) informó que está investigando el pase de Casemiro será investigado por posibles contactos no autorizados con el jugador. Según la liga estadounidense, los derechos en esta entidad pertenecían a Los Angeles Galaxy, quien debía autorizar cualquier negociación.

"La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice", informó la MLS en un comunicado.