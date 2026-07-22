Los argentinos Lionel Messi, Rodrigo de Paul y otros, tendrán otro compañero sudamericano, según anunció el Inter Miami este miércoles. Se trata del internacional brasileño Casemiro, que se suma para una nueva temporada de Las Garzas en la MLS, proveniente del Manchester United inglés.
Lionel Messi tendrá como compañero en el Inter Miami a un ex archirrival brasileño
El Inter Miami sumó a la figura brasileña Casemiro, como refuerzo de lujo para acompañar a Lionel Messi en el mediocampo de Las Garzas
Mediante varios posteos en sus cuentas de redes sociales, el Inter presentó a Casemiro (Carlos Henrique Casimiro), quien se presentó declarando: "Tengo mucha ilusión de que empiece ya, quiero trabajar y debutar en el estadio".
Casemiro, el nuevo compañero de Messi en el Inter Miami
Casemiro, de 34, y formado en el San Pablo, con paso por el Porto, y Real Madrid donde tuvo duelo durísimos con Lionel Messi en el Barcelona, ahora estarán del mismo lado, con la camiseta rosa. El volante llega como agente libre por una cifra cercana a los 6 millones de euros y permanecerá bajo contrato hasta finalizar la temporada 2027. A su vez, contará con la opción de extender su vínculo con el club por 2 años más.
En las primeras palabras como jugador del Inter Miami explicó los motivos de su llegada al equipo de La Florida: "Lo que más me motiva, y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo; el proyecto que me presentó el club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho".
Por su parte, el copropietario del Inter Miami, David Beckham, declaró: "Me enorgullece dar la bienvenida a Casemiro y a su familia al club, es una persona y un jugador al que admiro desde hace mucho tiempo, un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, tras una trayectoria increíble con el Real Madrid y el Manchester United. Me alegra enormemente que haya decidido que Miami sea su próximo hogar".
El brasileño militó las últimas tres temporadas en el Manchester United de la Premier League inglesa, sumando nuevos títulos a su extenso palmarés.
Durante su tiempo en el Real Madrid, ganó cinco títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes de la FIFA, tres títulos de La Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.
El fichaje de Casemiro está bajo la lupa de la MLS
Fuera de la pompa de la presentación del Inter, la Major League Soccer (MLS) informó que está investigando el pase de Casemiro será investigado por posibles contactos no autorizados con el jugador. Según la liga estadounidense, los derechos en esta entidad pertenecían a Los Angeles Galaxy, quien debía autorizar cualquier negociación.
"La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice", informó la MLS en un comunicado.
En pocas palabras
- Casemiro: El brasileño se suma como refuerzo de lujo para acompañar a Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS.
- Presentación: El mediocampista expresó su ilusión por trabajar y debutar, motivado por el proyecto y la posibilidad de ganar.
- Investigación de la MLS: La liga investiga un posible contacto no autorizado del Inter Miami con Casemiro, cuyos derechos podrían pertenecer a Los Angeles Galaxy.