En contra de la FIFA: la IFFHS defendió a Messi tras el Mundial y cuestionó una decisión del ente dirigido por Infantino

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), reconocida organización que elabora clasificaciones y recopila datos históricos del deporte, contradijo a la FIFA tras el final de la Copa del Mundo 2026.
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), reconocida organización que elabora clasificaciones y recopila datos históricos del deporte, contradijo a la FIFA tras el final de la Copa del Mundo 2026.
La organización estadista no estuvo de acuerdo con una decisión que tomó la FIFA respecto de Lionel Messi, luego de la final entre la Selección argentina y España en el Mundial 2026
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026, en contraste con la designación de la FIFA quien eligió como destacado a Rodri, volante español.
La entidad determinó que el capitán de la selección argentina fue, con "un veredicto inequívoco", el jugador más destacado de la Copa del Mundo 2026. Messi terminó su participación en la cita mundialista con 8 partidos jugados, misma cantidad de goles y 4 asistencias, con un puntaje promedio de 8.33, todo esto con 39 años de edad, sobreponiéndose a jóvenes estrellas como Kylian Mbappé (Francia), Lamine Yamal (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega).
La presencia del Messi fue determinante en la Selección argentina en todo el torneo y fue el líder que condujo al combinado nacional a la final de la Copa del Mundo 2026.
Sin embargo, para la FIFA fue Rodri, mediocampista del Manchester City, el jugador destacado del Mundial 2026 dado que logró quedarse con el título y fue importante en el trabajo del mediocampo de España.
La IFFHS publicó el equipo ideal de la Copa del Mundo 2026 y Lionel Messi aparece como uno de los tres atacantes titulares, acompañado por Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras que Rodri quedó marginado del once por detrás de Jude Bellingham, Michael Olise (Francia) y Ousmane Dembélé (Francia).