En contra de la FIFA: la IFFHS defendió a Messi tras el Mundial y cuestionó una decisión del ente dirigido por Infantino

La IFFHS contradijo a la FIFA y eligió a Messi como el mejor jugador del Mundial 2026.

La entidad determinó que el capitán de la selección argentina fue, con "un veredicto inequívoco", el jugador más destacado de la Copa del Mundo 2026. Messi terminó su participación en la cita mundialista con 8 partidos jugados, misma cantidad de goles y 4 asistencias, con un puntaje promedio de 8.33, todo esto con 39 años de edad, sobreponiéndose a jóvenes estrellas como Kylian Mbappé (Francia), Lamine Yamal (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega).

La presencia del Messi fue determinante en la Selección argentina en todo el torneo y fue el líder que condujo al combinado nacional a la final de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, para la FIFA fue Rodri, mediocampista del Manchester City, el jugador destacado del Mundial 2026 dado que logró quedarse con el título y fue importante en el trabajo del mediocampo de España.

La IFFHS publicó el equipo ideal de la Copa del Mundo 2026 y Lionel Messi aparece como uno de los tres atacantes titulares, acompañado por Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras que Rodri quedó marginado del once por detrás de Jude Bellingham, Michael Olise (Francia) y Ousmane Dembélé (Francia).