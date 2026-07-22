VIDEO: Así fue la charla completa de los jugadores de la Selección argentina antes de salir a jugar la final

Luego los futbolistas empiezan a caminar rumbo al campo de juego y, tras un tramo en silencio, puede percibirse una charla entre el Dibu Martínez y el Cuti Romero sobre algunas consideraciones del juego de España. "Son dos y uno, si vos vas para afuera con Lamine (Yamal), te van a presionar. Fijate el pase ese filtrado adentro, si es para poder girar a algún lado", le dijo el arquero del Aston Villa al defensor del Tottenham.

Posteriormente, puede oirse a Lisandro Martínez sumarse al aporte de apreciaciones sobre las precisiones del juego español. "Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?", le dijo el defensor del Manchester United al arquero Albiceleste.

Un segundo después, Licha arenga a Nicolás Tagliafico para que se motive en la difícil labor que le tocó durante todo el partido: marcar a Lamine Yamal. "Vamos Nico, lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido", dijo el central y se volvió hacia el Dibu: "Dibu, firme en todas, metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas, eh".

En ese momento puede escucharse una indicación de Messi - de espaldas a la cámara- para los dos zagueros centrales: "Cuando pasen, deciles a Leandro (Paredes) y Enzo (Fernández) que no se vayan adelante". Acto seguido, el Cuti Romero intenta motivarlo a Dibu: "Hoy llegó tu momento", a lo que el arquero marplatense respondió: "Hoy es mi día, hoy será para la historia".

Finalmente puede verse como el plantel de la Selección argentina llega finalmente al pasillo final donde se encontraron con sus rivales para ya salir al campo de juego donde el final de la historia ya es conocida por todos.