La Selección argentina recibió el reconocimiento de Gianni Infantino por su actuación en el Mundial 2026

"¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina! Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas", comenzó la descripción de la publicación acompañada por una imagen del combinado nacional levantando al capitán albiceleste, Lionel Messi, con la palabra “GRACIAS” ubicada abajo del recuadro.

La Scaloneta avanzó a dieciseisavos de final con puntaje perfecto y en dicha instancia se midió ante Cabo Verde en un encuentro que terminó con victoria agónica por 3-2, pero que hizo sufrir a más de un hincha argentino.

Misma emoción tuvo el partido de octavos, cuando la Selección logró remontar un 0-2 con poco más de 10 minutos para que termine el duelo, mientras que en cuartos logró imponerse por 3-1 frente a Suiza y alcanzar las semifinales del Mundial 2026.

Allí, estuvo al borde de quedar eliminada ante Inglaterra, pero los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sobre el cierre de la partida, con dos asistencias de Messi, dieron vuelta el cotejo y colocaron a la Albiceleste en una nueva final mundialista.

"Volver a la final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera. Gracias por ayudar a que este Mundial haya sido tan especial y por competir con tanta pasión hasta el final", concluyó el mensaje de Infantino dirigido a los bicampeones de América y subcampeones mundiales.