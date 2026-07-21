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El fuerte posteo de Licha Martínez tras el Mundial: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"

Orgullo, agradecimiento y un dardo a los críticos: Lisandro Martínez rompió el silencio tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Licha Martínez rompió el silencio tras la final del Mundial 2026.

Licha Martínez rompió el silencio tras la final del Mundial 2026.

Lisandro Martínez rompió el silencio tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. Con un mensaje cargado de emoción, agradecimiento y un dardo directo a los críticos, el zaguero central dejó en claro que la entrega del grupo estuvo por encima de cualquier resultado.

A través de sus redes sociales, el hombre del Manchester United combinó la tristeza de no alcanzar el objetivo máximo con el orgullo de haber representado una vez más al país. Sin guardarse nada, felicitó al campeón y cerró su descargo con una frase picante que rápidamente se volvió viral.

El picante mensaje de Licha Martínez

Lisandro Martínez apeló a la emoción al recordar el esfuerzo del equipo y la conexión con los hinchas: "Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera".

En esa misma línea, remarcó el rol fundamental de los fanáticos durante el Mundial 2026: "Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo".

En medio de la frustración por no haber alcanzado el objetivo, Licha Martínez se tomó el tiempo de felicitar al rival: "Quiero felicitar a España por su merecido título. Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir".

El defensor también remarcó la importancia de la convivencia y el sentido de pertenencia: "Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos".

Para el cierre, Martínez utilizó una picante frase dirigida a quienes celebraron la derrota de la Selección argentina en tierras estadounidenses: "Siempre será un enorme orgullo representarlos. Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!".

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