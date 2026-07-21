El fuerte posteo de Licha Martínez tras el Mundial: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"

En esa misma línea, remarcó el rol fundamental de los fanáticos durante el Mundial 2026: "Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo".

En medio de la frustración por no haber alcanzado el objetivo, Licha Martínez se tomó el tiempo de felicitar al rival: "Quiero felicitar a España por su merecido título. Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir".

El defensor también remarcó la importancia de la convivencia y el sentido de pertenencia: "Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos".

Para el cierre, Martínez utilizó una picante frase dirigida a quienes celebraron la derrota de la Selección argentina en tierras estadounidenses: "Siempre será un enorme orgullo representarlos. Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!".