Cómo es el crédito hipotecario que ofrece el IPV para tener tu propia casa

Esta herramienta del IPV es el programa Construyo Mi Casa, por la que el organismo financia hasta el 85% de la vivienda, mientras que la persona interesada debe entregar el 15% restante.
De qué se trata este crédito hipotecario del IPV
El programa Construyo Mi Casa es para aquellas personas o familias que posean un lote con servicios. La idea es que estas personas puedan construir su casa. Para hacerlo, el IPV presta hasta el 85% de lo que cuesta la construcción.
A la hora de pedir el financiamiento, se deben presentar los papeles en donde se demuestra que las personas interesadas no poseen otra propiedad, así como también mostrar de qué se trata el proyecto. Para ello pueden usar modelos que ya tiene el IPV en su sitio o proyectos de construcción propios.
En cuanto a la construcción de la vivienda, esta corre por el lado del solicitante, ya que el IPV solamente se encarga de dar el financiamiento, que debe ser devuelto hasta en 30 años.
En cuanto a las casas, estas deben tener un mínimo de 55 m2 de superficie ocupada y un máximo de 140 m2, se estableció desde el organismo de vivienda.
De cuánto es la cuota de los créditos del IPV
Las cuotas de estas casas que se logran construir gracias al aporte del IPV son una de las grandes ventajas que pueden lograr los propietarios, ya que son mucho más bajas que las que se devuelven en créditos otorgados por bancos.
Según lo dispuesto por el IPV, solamente se puede afectar hasta el 20% de los ingresos del titular, y este debe asegurar más de 2 salarios mínimos de ingresos. Según los cálculos hechos por el organismo de vivienda, las cuotas a devolver durante julio son las siguientes:
- 55 m²: $351.659 (ingreso mínimo: $1.758.299).
- 69 m²: $405.042 (ingreso mínimo: $2.025.212).
- 80 m²: $451.558 (ingreso mínimo: $2.679.874).
- 100 m²: $535.974 (ingreso mínimo: $2.679.874).
- 120 m²: $661.133 (ingreso mínimo: $3.305.667).
- 140 m²: $752.608 (ingreso mínimo: $3.763.043).
Los interesados en obtener su casa propia mediante este programa del IPV deben realizar su inscripción en el sitio del Instituto Provincial de Vivienda.
En pocas palabras
- Crédito hipotecario: El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) ofrece financiamiento de hasta el 85% para la construcción de casas propias.
- Requisitos: Poseer un lote con servicios y presentar documentación que acredite no tener otra propiedad.
- Cuotas: Las cuotas son significativamente más bajas que las bancarias y se pueden devolver hasta en 30 años, afectando hasta el 20% de los ingresos del titular.