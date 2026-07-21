Cómo es el crédito hipotecario que ofrece el IPV para tener tu propia casa

A la hora de pedir el financiamiento, se deben presentar los papeles en donde se demuestra que las personas interesadas no poseen otra propiedad, así como también mostrar de qué se trata el proyecto. Para ello pueden usar modelos que ya tiene el IPV en su sitio o proyectos de construcción propios.

En cuanto a la construcción de la vivienda, esta corre por el lado del solicitante, ya que el IPV solamente se encarga de dar el financiamiento, que debe ser devuelto hasta en 30 años.

En cuanto a las casas, estas deben tener un mínimo de 55 m2 de superficie ocupada y un máximo de 140 m2, se estableció desde el organismo de vivienda.

De cuánto es la cuota de los créditos del IPV

Las cuotas de estas casas que se logran construir gracias al aporte del IPV son una de las grandes ventajas que pueden lograr los propietarios, ya que son mucho más bajas que las que se devuelven en créditos otorgados por bancos.

Según lo dispuesto por el IPV, solamente se puede afectar hasta el 20% de los ingresos del titular, y este debe asegurar más de 2 salarios mínimos de ingresos. Según los cálculos hechos por el organismo de vivienda, las cuotas a devolver durante julio son las siguientes:

55 m²: $351.659 (ingreso mínimo: $1.758.299).

$351.659 (ingreso mínimo: $1.758.299). 69 m²: $405.042 (ingreso mínimo: $2.025.212).

$405.042 (ingreso mínimo: $2.025.212). 80 m²: $451.558 (ingreso mínimo: $2.679.874).

$451.558 (ingreso mínimo: $2.679.874). 100 m²: $535.974 (ingreso mínimo: $2.679.874).

$535.974 (ingreso mínimo: $2.679.874). 120 m²: $661.133 (ingreso mínimo: $3.305.667).

$661.133 (ingreso mínimo: $3.305.667). 140 m²: $752.608 (ingreso mínimo: $3.763.043).

Los interesados en obtener su casa propia mediante este programa del IPV deben realizar su inscripción en el sitio del Instituto Provincial de Vivienda.