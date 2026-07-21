Cómo eliminar los ruidos molestos de la puerta de casa

Cuando uno cierra la puerta de la casa que da a la calle, o alguna del interior, posiblemente haga algún tipo de ruido molesto al abrirse o cerrarse. Es que, con el paso del tiempo, las bisagras de la puerta comienzan a emitir sonidos por un mal funcionamiento. Lo bueno es que se puede solucionar fácilmente.
Si una puerta hace ruido, lo mejor es sacarle ese sonido que llega a ser cansador, sobre todo para darle respiro a la salud mental de uno.
Hay varias maneras de dejar la puerta en condiciones. Las bisagras suelen emitir un chirrido y no es para nada gratificante. Es por eso que todo el que quiere hacer desaparecer cualquier tipo de ruido molesto proveniente de una abertura, debería conocer este truco casero doméstico, tan sencillo como eficaz.
Además de sacarle el ruido molesto a las puertas de casa, este truco casero también aplica para las puertas de muebles y todo tipo de aberturas que hay dentro y fuera del hogar.
Ruido molesto en la puerta: cómo eliminar el sonido de las bisagras
- Eliminar el ruido molesto de las bisagras es fácil. La mejor forma y más sencilla, es aplicar un poco de lubricante en aerosol (tipo WD-40), aceite liviano o vaselina directamente en las uniones. Tras colocar el líquido, abrir y cerrar la puerta en reiteradas para que el producto penetre y el ruido desaparezca por completo.
- Otra manera para erradicar el ruido molesto, es sacar la puerta y con un cepillo o trapo, limpiar las bisagras profundamente, con el objetivo de eliminar todo rastro de suciedad acumulada. Luego agregar lubricante de algún tipo, para luego completar el proceso abriendo y cerrando la puerta varias veces. Limpiar con un trapo si el producto aplicado cayó al piso, a la altura de las bisagras de la puerta.
En pocas palabras
- Ruido de puertas: se explica cómo eliminar los molestos sonidos de las bisagras en el hogar.
- Solución casera: se detallan trucos sencillos y eficaces para solucionar el problema.
- Aplicación amplia: el método sirve para puertas de casa, muebles y otras aberturas.
Resumen generado por Thinkindot AI