Cómo arreglar la bisagra de una puerta caída que no cierra o arrastra con el piso

Uno de los problemas más comunes cuando se trata de puertas y ventanas de casa son las bisagras del marco. Esta parte de la puerta tiene una función crucial e importante: une la hoja de la puerta al marco y permite el movimiento giratorio de apertura y cierre.
La bisagra de la puerta suele ser doble y, además de permitir el movimiento, soporta el peso de la puerta si distribuye la carga de forma uniforme para que funcione y no se caiga.
Pero, ¿qué pasa cuando una bisagra se gasta, se rompe o no funciona bien? Esto pasa mucho en las puertas de madera por la hinchazón y deformación natural del material. Se puede pensar en un arreglo casero y efectivo con materiales o herramientas que seguro tienes en casa.
¿Por qué se daña la bisagra y se cae la puerta?
Una puerta caída por daño en la bisagra no es literalmente una puerta caída en el piso; lo que pasa es que se gasta la bisagra superior o inferior y arrastra contra el piso o contra el marco lateral contrario cuando el daño es en la bisagra de arriba.
Esto pasa porque se desgasta la puerta, el marco, porque la humedad ha deformado el material o porque los tornillos se han aflojado por agujeros ensanchados. Aunque la humedad y la hinchazón suelen ser el peor y principal enemigo de una puerta de madera.
Si la puerta arrastra contra el piso o no cierra de costado, es porque hay problemas de bisagra. Este arreglo se puede hacer en casa con algunas herramientas.
- El primer arreglo consiste en ajustar los tornillos de la bisagra para intentar que la puerta se eleve y vuelva a su forma original.
- Si el problema también es de hinchazón, se puede realizar un arreglo extra. Retira la puerta y lija la parte que arrastre contra el piso o contra el marco.
- Si el problema es el agujero donde va el tornillo, un arreglo sencillo consiste en colocar medio palillo dentro del agujero y volver a colocar el tornillo en su lugar para que ajuste.
Cómo cuidar y mantener una puerta de madera
Un consejo clave para cuidar las puertas de madera de la casa y las ventanas es cuidarlas de la humedad. Se pueden poner barnices una vez al año.
Lubrica las bisagras con un aceite especial y protege la madera del sol directo y la humedad.