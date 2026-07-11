Inicio Sociedad puerta
Trucos de casa

Cómo arreglar la bisagra de una puerta caída que no cierra o arrastra con el piso

Cuando una puerta de la casa se cae por problemas en la bisagra y en el marco, se puede realizar un arreglo casero con herramientas específicas

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Qué hacer con una puerta caída. 

Qué hacer con una puerta caída. 

La puerta de una casa puede tener muchos problemas. Dependiendo del material, del sistema de apertura, la antigüedad, el estado del marco y el cuidado general de la madera, puede que una puerta dure más o menos tiempo en buenas condiciones.

Uno de los problemas más comunes cuando se trata de puertas y ventanas de casa son las bisagras del marco. Esta parte de la puerta tiene una función crucial e importante: une la hoja de la puerta al marco y permite el movimiento giratorio de apertura y cierre.

Una puerta ca&iacute;da puede ser un problema.

Una puerta caída puede ser un problema.

La bisagra de la puerta suele ser doble y, además de permitir el movimiento, soporta el peso de la puerta si distribuye la carga de forma uniforme para que funcione y no se caiga.

Pero, ¿qué pasa cuando una bisagra se gasta, se rompe o no funciona bien? Esto pasa mucho en las puertas de madera por la hinchazón y deformación natural del material. Se puede pensar en un arreglo casero y efectivo con materiales o herramientas que seguro tienes en casa.

¿Por qué se daña la bisagra y se cae la puerta?

Una puerta caída por daño en la bisagra no es literalmente una puerta caída en el piso; lo que pasa es que se gasta la bisagra superior o inferior y arrastra contra el piso o contra el marco lateral contrario cuando el daño es en la bisagra de arriba.

Esto pasa porque se desgasta la puerta, el marco, porque la humedad ha deformado el material o porque los tornillos se han aflojado por agujeros ensanchados. Aunque la humedad y la hinchazón suelen ser el peor y principal enemigo de una puerta de madera.

Si la puerta arrastra contra el piso o no cierra de costado, es porque hay problemas de bisagra. Este arreglo se puede hacer en casa con algunas herramientas.

@losbestauradores

¿Cómo arreglar una puerta caída? (Fácil y rápido)

sonido original - Jair DG
  1. El primer arreglo consiste en ajustar los tornillos de la bisagra para intentar que la puerta se eleve y vuelva a su forma original.
  2. Si el problema también es de hinchazón, se puede realizar un arreglo extra. Retira la puerta y lija la parte que arrastre contra el piso o contra el marco.
  3. Si el problema es el agujero donde va el tornillo, un arreglo sencillo consiste en colocar medio palillo dentro del agujero y volver a colocar el tornillo en su lugar para que ajuste.

Cómo cuidar y mantener una puerta de madera

Un consejo clave para cuidar las puertas de madera de la casa y las ventanas es cuidarlas de la humedad. Se pueden poner barnices una vez al año.

Barniza las puertas y revisa las bisagras con frecuencia.&nbsp;

Barniza las puertas y revisa las bisagras con frecuencia.

Lubrica las bisagras con un aceite especial y protege la madera del sol directo y la humedad.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar