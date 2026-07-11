Cómo arreglar la bisagra de una puerta caída que no cierra o arrastra con el piso

Pero, ¿qué pasa cuando una bisagra se gasta, se rompe o no funciona bien? Esto pasa mucho en las puertas de madera por la hinchazón y deformación natural del material. Se puede pensar en un arreglo casero y efectivo con materiales o herramientas que seguro tienes en casa.

¿Por qué se daña la bisagra y se cae la puerta?

Una puerta caída por daño en la bisagra no es literalmente una puerta caída en el piso; lo que pasa es que se gasta la bisagra superior o inferior y arrastra contra el piso o contra el marco lateral contrario cuando el daño es en la bisagra de arriba.

Esto pasa porque se desgasta la puerta, el marco, porque la humedad ha deformado el material o porque los tornillos se han aflojado por agujeros ensanchados. Aunque la humedad y la hinchazón suelen ser el peor y principal enemigo de una puerta de madera.

Si la puerta arrastra contra el piso o no cierra de costado, es porque hay problemas de bisagra. Este arreglo se puede hacer en casa con algunas herramientas.

El primer arreglo consiste en ajustar los tornillos de la bisagra para intentar que la puerta se eleve y vuelva a su forma original. Si el problema también es de hinchazón, se puede realizar un arreglo extra. Retira la puerta y lija la parte que arrastre contra el piso o contra el marco. Si el problema es el agujero donde va el tornillo, un arreglo sencillo consiste en colocar medio palillo dentro del agujero y volver a colocar el tornillo en su lugar para que ajuste.

Cómo cuidar y mantener una puerta de madera

Un consejo clave para cuidar las puertas de madera de la casa y las ventanas es cuidarlas de la humedad. Se pueden poner barnices una vez al año.

Barniza las puertas y revisa las bisagras con frecuencia.

Lubrica las bisagras con un aceite especial y protege la madera del sol directo y la humedad.