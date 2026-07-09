Diferencias entre los botones de inodoro y cuál es el mejor para tu baño

Cuando entramos a una casa, es muy común ver en el baño diferentes botones. Los más clásicos son los dobles por encima de la mochila, la cisterna en la pared con el botón cilíndrico, la cadena o el botón en el costado.

Qué botón es mejor para el inodoro.

Diferencias y usos: ¿cómo funciona la cisterna del inodoro?

Pero, ¿cómo funciona un botón del inodoro? Este accesorio es la parte visible de todo un mecanismo interno que tiene como finalidad mover el agua del inodoro para que se vaya por el desagüe o tubería.

El botón, cadena o sistema de descarga del inodoro funciona de la siguiente manera. Cuando presionamos el botón, el inodoro activa una válvula que libera el agua acumulada en la cisterna. Esta agua se dirige a la taza donde están los desechos.

De qué manera funciona una cisterna de inodoro.

Básicamente, al presionar, una palanca eleva el sello de descarga que deja caer el agua. Cuando el flotador interno de la mochila detecta el vacío, abre la entrada para rellenar nuevamente el depósito.

Diferencias entre los botones de inodoro

Aunque la función es la misma, puede que algunos sean más prácticos y cómodos. Más que nada, tienen diferencias de practicidad.

El botón más común es el de presión, que se encuentra en el costado del inodoro. Es el de descarga simple y no suele generar problemas. Libera la totalidad del agua del depósito y es un poco más antiguo.

Por otro lado, están los botones de presión doble o con doble botón, que suelen ser un poco incómodos al presionar, pero que vienen programados para ahorrar agua. Son el estándar moderno. El botón pequeño hace una descarga parcial y el grande una completa.

Hay botones más o menos prácticos.

Muchos inodoros más antiguos tienen el sistema de descarga en la pared sobre la mochila. Pueden tener una cadena o varilla que se levanta o un botón cilíndrico. Es bastante incómodo este sistema porque la cadena a veces se rompe o el botón se queda dentro. La ventaja es que el botón se puede poner a distancia.

Finalmente, existen botones modernos electrónicos que no requieren contacto. Son más higiénicos, pero más costosos.