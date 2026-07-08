Por qué hay tantos tipos de mandarina, qué diferencias tienen y cuál es más rica

La mandarina forma parte del club de los cítricos, aunque su acidez es mucho menor en comparación con el limón o el pomelo. Es de color naranja claro o naranja intenso y se diferencia de la naranja por su sabor, pero sobre todo por su forma. La mandarina es más pequeña y achatada.

La mandarina es una fruta del otoño e invierno.

Es una fruta muy práctica que se puede consumir pelando la fina cáscara y separando los gajos, o se puede incorporar la pulpa a budines, tartas, ensaladas dulces y salsas agridulces para carnes. Es un alimento rico en vitamina C, fibra, agua y antioxidantes.

Es muy dulce y tiene un olor característico. Todas sus variedades, aunque parecen iguales, tienen diferencias de sabor, forma y color.

Tipos de mandarinas y sus diferencias

Existen varios tipos de mandarina. La principal diferencia es que cada una proviene de un árbol distinto, que no deja de ser un cítrico, pero que presenta algunas variaciones. Muchas mandarinas son las originales y clásicas y otras provienen de evoluciones, hibridaciones e injertos de cultivo.

Los tipos de mandarina proviene de diferentes especies de árbol.