Por qué hay tantos tipos de mandarina, qué diferencias tienen y cuál es más rica

Cuando vamos a la verdulería, nos suelen ofrecer diferentes tipos de mandarina, que elegimos más que nada por su precio y por su estado de madurez o vejez.
Lo cierto es que las mandarinas se pueden encontrar en diferentes formas, tamaños y colores, y nada tiene que ver con la cosecha puntual o la tanda de esta temporada. Hay variedades de esta fruta con grandes diferencias.
¿Qué es la mandarina y cuándo está en temporada?
La mandarina es una fruta estacional que aparece a finales del otoño y se mantiene en temporada durante el invierno. Es importante saber que cuando una fruta es de estación, conviene comprarla por varias razones: por su precio, su sabor, su frescura y para evitar el desperdicio de frutas de temporada.
La mandarina forma parte del club de los cítricos, aunque su acidez es mucho menor en comparación con el limón o el pomelo. Es de color naranja claro o naranja intenso y se diferencia de la naranja por su sabor, pero sobre todo por su forma. La mandarina es más pequeña y achatada.
Es una fruta muy práctica que se puede consumir pelando la fina cáscara y separando los gajos, o se puede incorporar la pulpa a budines, tartas, ensaladas dulces y salsas agridulces para carnes. Es un alimento rico en vitamina C, fibra, agua y antioxidantes.
Es muy dulce y tiene un olor característico. Todas sus variedades, aunque parecen iguales, tienen diferencias de sabor, forma y color.
Tipos de mandarinas y sus diferencias
Existen varios tipos de mandarina. La principal diferencia es que cada una proviene de un árbol distinto, que no deja de ser un cítrico, pero que presenta algunas variaciones. Muchas mandarinas son las originales y clásicas y otras provienen de evoluciones, hibridaciones e injertos de cultivo.
- La mandarina criolla es la clásica, la más común. Esta fruta tiene una cáscara más gruesa, es bastante dulce y tiene muchas semillas.
- La mandarina Dancy, a diferencia de la criolla, tiene una piel más naranja y delgada; por eso se pela mejor. Es muy jugosa, de color anaranjado intenso y tiene menos semillas.
- Por otro lado, la mandarina Encore es esa mandarina que se ve un poco dañada en la verdulería; es más grande y un poco deforme, pero esto pasa por la ruptura de las glándulas de aceite que se producen en la cáscara durante el cultivo. Es muy rica, jugosa, de pulpa tierna y de cosecha tardía.
- La mandarina Ellendale es un híbrido formado por mandarina y naranja; es originario de Australia. Es la más grande, tiene una piel lisa, es un poco ácida y se parece a la naranja.
- Finalmente, la mandarina Afourer o Nadorcott es una variación de la fruta más premium, de estación invernal, extra dulce, que se diferencia principalmente porque no tiene semillas.