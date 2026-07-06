Árbol limonero: cómo usar el jugo de limón para fortalecer las raíces y mejorar la cosecha

Cuando la tierra del árbol es muy caliza o el agua del grifo tiene exceso de cloro, las raíces se bloquean y dejan de absorber los nutrientes esenciales de la tierra, por más abono que le pongas.

Ahí es donde el jugo del limón entra en juego, pero cuidado: nunca se debe exprimir el limón directamente sobre el suelo. Aplicarlo de forma pura generará una acidez tan extrema que terminará quemando las raíces superficiales, además de atraer plagas indeseadas como hormigas u hongos debido a los azúcares naturales de la pulpa.

Sin diluir, el jugo de limón puede ser altamente peligroso para tu limonero.

Para lograr que tu árbol crezca fuerte y regale una producción envidiable, existe un método de riego seguro y muy sencillo de preparar en casa:

La preparación: buscá un balde grande con un mínimo de 5 a 10 litros de agua. El gran truco de los expertos es dejar reposar esa agua destapada desde el día anterior para que el cloro se evapore por completo.

buscá un balde grande con un mínimo de 5 a 10 litros de agua. El gran truco de los expertos es dejar reposar esa agua destapada desde el día anterior para que el cloro se evapore por completo. La mezcla: exprimí el jugo de un solo limón mediano en el balde. Al diluirlo en tanta cantidad de agua, transformás un líquido agresivo en una solución sutil y sumamente beneficiosa.

exprimí el jugo de un solo limón mediano en el balde. Al diluirlo en tanta cantidad de agua, transformás un líquido agresivo en una solución sutil y sumamente beneficiosa. El riego: aplicá la mezcla de manera homogénea alrededor de la copa del árbol, evitando tirarla directamente pegada al tronco.

El estudio que confirma el riego casero

De acuerdo con estudios de manejo de suelos para cítricos publicados por la Universidad de Florida (UF/IFAS), mantener el pH de la tierra en un rango óptimo de 6.0 a 6.5 incrementa drásticamente la disponibilidad de minerales clave como el hierro, el zinc y el potasio.

Al equilibrar la tierra con este riego casero, las raíces se fortalecen de inmediato, permitiendo que el vegetal se nutra correctamente. Así, tendrás una planta sana que, por peso propio, entregará una cosecha de limones mucho más grandes, jugosos y perfectamente maduros.