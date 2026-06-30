Árbol limonero: por qué recomiendan clavar tenedores en su tierra y para qué sirve

La tierra del limonero puede salvarse con diferentes elementos caseros, como los tenedores o el arroz.

Esta acción repetitiva expone las raíces al sol y al aire, deshidratándolas al instante y debilitando la salud del cítrico. Al colocar los cubiertos con las púas hacia arriba, se genera un entorno sumamente incómodo para las patas de los animales, obligándolos a alejarse sin causarles ningún tipo de daño.

El beneficio extra para el suelo

Además de actuar como una barrera física, este método evita de forma directa la compactación de la tierra. El pisoteo constante de las mascotas apelmaza el sustrato, reduce los niveles de oxígeno y dificulta que el agua de riego penetre de manera uniforme.

Con los tenedores en posición, el suelo mantiene su estructura esponjosa, optimizando la hidratación y permitiendo que los nutrientes fluyan correctamente hacia el corazón del limonero. Una alternativa económica, limpia y sumamente práctica para resguardar la joya del jardín.