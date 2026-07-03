Árbol limonero: por qué recomiendan colocar ajo picado en su tierra y cuáles son los beneficios

Tener un árbol limonero en el jardín de casa es un verdadero tesoro. Sin embargo, quienes cuidan de estos frutales conocen de cerca un problema recurrente: ver cómo las plagas o la falta de nutrientes apagan su color verde característico y frenan la producción de frutos.
Ante esto, muchos salen corriendo a comprar productos químicos caros, cometiendo un error muy común. El verdadero secreto para mantener un cítrico fuerte y sano no está en las góndolas, sino en la cocina, y el gran protagonista es el ajo.
Por qué colocar ajo picado en la tierra del árbol limonero
Aunque a simple vista parezca una alternativa extraña, este ingrediente actúa como un escudo protector multiuso para la salud del árbol.
El ingrediente clave detrás de este truco es la alicina, el compuesto azufrado que se libera al picar el ajo y que posee propiedades antisépticas, insecticidas y antifúngicas únicas. Al incorporarlo de manera directa sobre la tierra, se obtienen ventajas inmediatas en el limonero:
- Ahuyenta las plagas subterráneas: actúa como un repelente natural contra nematodos, larvas y gusanos que atacan silenciosamente las raíces del limonero. el olor fuerte bloquea los receptores de los insectos y los obliga a alejarse.
- Combate hongos eficazmente: estos cítricos sufren mucho ante el exceso de humedad, lo que puede pudrir su base. La alicina actúa en la tierra previniendo la proliferación de hongos dañinos.
- Acción sistémica contra pulgones y hormigas: al descomponerse de forma paulatina, las raíces absorben los compuestos del ajo. Esto genera que la savia del árbol adquiera un sutil aroma que ahuyenta a insectos trepadores como el pulgón o la cochinilla.
El paso a paso definitivo para aplicar este truco casero
Para aprovechar al máximo este método sin dañar la planta, se debe seguir un procedimiento muy sencillo:
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Tomá tres o cuatro dientes de ajo y picalos finamente para que comiencen a liberar sus jugos naturales.
Realizá un pequeño surco en la tierra, alrededor del tronco del árbol, pero respetando una distancia de unos 15 centímetros del cuello de la raíz.
Colocá los trozos picados en el canal y cubrilos con un poco de suelo para evitar que los pájaros se los lleven o que el sol directo evapore sus propiedades muy rápido.
Concluí con un riego moderado para que los nutrientes y compuestos penetren directo hacia el sistema radicular del limonero.