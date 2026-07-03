Árbol limonero: por qué recomiendan colocar ajo picado en su tierra y cuáles son los beneficios

Ante esto, muchos salen corriendo a comprar productos químicos caros, cometiendo un error muy común. El verdadero secreto para mantener un cítrico fuerte y sano no está en las góndolas, sino en la cocina, y el gran protagonista es el ajo.

El limonero puede mantenerse con diferentes elementos caseros.

Por qué colocar ajo picado en la tierra del árbol limonero

Aunque a simple vista parezca una alternativa extraña, este ingrediente actúa como un escudo protector multiuso para la salud del árbol.