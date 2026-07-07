Localidad y ciudad: cuál es la diferencia entre ambos conceptos

Las principales diferencias están en la relación de los conceptos con la población humana, con la densidad y con la fachada o aspecto.

Una localidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), es un espacio físico en el que viven personas; es un asentamiento humano o un núcleo de población que puede ser una ciudad o un pueblo. Es un espacio urbano, independientemente de su tamaño, que incluye el conjunto de calles, plazas y edificios.

La densidad de población y las actividades determinan qué tipo de localidad es.

Por otro lado, la ciudad forma parte de la localidad, en el sentido de que una localidad es un núcleo de personas sin importar el tamaño. La ciudad, comparada con el pueblo, se diferencia y caracteriza por ser un tipo especifico d elocalidad que tiene alta densidad de poblacion y una gran importancia politica y administrativa.

Las localidades de gran tamaño en Argentina suelen recibir el nombre de ciudad. Por lo general, una ciudad, para ser tal, debe superar los 50.000 y es el sector dentro de una provincia, país o departamento donde se concentran las actividades económicas y los servicios administrativos.

La densidad de población es un indicador demográfico que señala el promedio de habitantes que residen en una unidad de superficie. Es la densidad de población la que va determinando si una localidad es pueblo o ciudad, así como las actividades que ocurren en ella. Esta diferencia es clave para entenderlo.

Más allá de sus diferencias: ejemplos de ciudad y pueblo, dos tipos de localidades

Como una localidad puede ser una ciudad o un pueblo, lo más práctico es pensarlos con ejemplos.

Un ejemplo de ciudad en la provincia de Mendoza puede ser el Centro o Ciudad. Tiene una alta densidad poblacional, varias avenidas, edificios, oficinas, hospitales y centros de compras.

Ambos ejemplos son localidades.

Un ejemplo de pueblo en Mendoza puede ser Uspallata. Es una localidad, pero tiene menor densidad poblacional, construcciones bajas y no concentra los espacios administrativos de la provincia.