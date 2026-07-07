¿Por qué el pescado se puede comer crudo y la carne molida no?

¿Por qué el pescado se puede consumir crudo y la carne molida bajo ningún punto?

Esta diferencia también se percibe en el deseo de consumir pescado crudo, que no está presente cuando se trata de carne molida, o al menos a muy poca gente le llama la atención probar este alimento crudo. Todo tiene que ver con un tema de seguridad alimenticia, de métodos de conservación y de organismos vivos presentes en los alimentos.

Para entender la diferencia de consumo, primero hay que entender que los microorganismos que están presentes en los alimentos de este tipo, crudos y de origen animal, son distintos. No es lo mismo un parásito, una bacteria, un virus o un hongo.

Las bacterias y los parásitos no son lo mismo.

Los parásitos son organismos vivos complejos, unicelulares o multicelulares, que requieren de un huésped para vivir, ya que fuera de él no sobreviven.

Las bacterias, a diferencia de los parásitos, son células individuales simples que se reproducen por sí mismas; no requieren de un huésped. Hay bacterias dañinas y bacterias beneficiosas. Esto en parte responde a la duda principal.

¿Qué pasa con las bacterias y parásitos en la carne y el pescado?

El salmón o el pescado crudo no presentan bacterias peligrosas, pero sí parásitos, como el anisakis. Este organismo vive dentro del pez, pero si se congela a -20°, el parásito muere. Lo mismo si cocinamos el pescado a más de 60°.

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En cambio, la carne molida no presenta por lo general parásitos, pero sí bacterias peligrosas que se multiplican rápidamente, por sí solas, y se matan con un congelado potente; a lo sumo quedan en estado latente hasta el descongelado.

La Salmonella y la E. coli son las bacterias presentes en la carne que, si no se cocina bien, pueden ocasionar infecciones alimentarias de leves a severas. Moler la carne esparce estas bacterias por todo el alimento.