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El fenómeno que dejó sin palabras a los turistas: una famosa cascada se congeló y las fotos recorren el mundo

El invierno congeló uno de los paisajes más emblemáticos y las impactantes postales se viralizaron en redes sociales

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Congelado. El Salto del Agrio, uno de los paisajes emblemáticos de la Patagonia argentina. Foto: gentileza LM Neuquén 

Congelado. El Salto del Agrio, uno de los paisajes emblemáticos de la Patagonia argentina. Foto: gentileza LM Neuquén 

El invierno volvió a desplegar uno de sus espectáculos más sorprendentes en la cordillera de Neuquén. Las intensas temperaturas bajo cero congelaron parte del Salto del Agrio y el pequeño lago ubicado al pie de la cascada, generando una imagen poco habitual que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales tras el congelamiento.

Las fotografías muestran un paisaje completamente transformado: el agua rodeada por capas de hielo, paredones rocosos teñidos de blanco y enormes formaciones congeladas que enmarcan la caída de la cascada. El contraste entre el agua en movimiento y el hielo convirtió al lugar en una postal que despertó admiración entre vecinos, turistas y usuarios de distintos países.

Todo congelado en Salto del Agrio, en Neuqu&eacute;n. Foto: gentileza LM Neuqu&eacute;n

Todo congelado en Salto del Agrio, en Neuquén. Foto: gentileza LM Neuquén

Salto del Agrio: un paisaje que cambia con el invierno

Ubicado en la zona de Caviahue-Copahue, el Salto del Agrio es uno de los principales atractivos naturales de Neuquén. Durante todo el año recibe visitantes atraídos por su imponente cascada, los paredones rocosos y el entorno cordillerano.

Mates entre el imponente hielo de la cascada. Foto: gentileza LM Neuqu&eacute;n&nbsp;

Mates entre el imponente hielo de la cascada. Foto: gentileza LM Neuquén

Sin embargo, el invierno modifica por completo su fisonomía. Las nevadas, las heladas intensas y las bajas temperaturas crean escenarios únicos, como el registrado en los últimos días, cuando parte del lago y la cascada quedaron cubiertos por el hielo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En pocas horas fueron compartidas por numerosos usuarios de la región y también comenzaron a circular en el exterior, llevando la belleza del paisaje neuquino mucho más allá de las fronteras argentinas.

Una vez más, el invierno dejó en evidencia el atractivo de los paisajes de la cordillera y convirtió al Salto del Agrio en un escenario natural que sorprende tanto a quienes lo visitan como a quienes lo descubren por primera vez a través de una pantalla.

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