El fenómeno que dejó sin palabras a los turistas: una famosa cascada se congeló y las fotos recorren el mundo

Mates entre el imponente hielo de la cascada. Foto: gentileza LM Neuquén

Sin embargo, el invierno modifica por completo su fisonomía. Las nevadas, las heladas intensas y las bajas temperaturas crean escenarios únicos, como el registrado en los últimos días, cuando parte del lago y la cascada quedaron cubiertos por el hielo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En pocas horas fueron compartidas por numerosos usuarios de la región y también comenzaron a circular en el exterior, llevando la belleza del paisaje neuquino mucho más allá de las fronteras argentinas.

La ola polar congeló el Salto del Agrio y lo transformó en una imponente cascada de hielo



El frío extremo no da tregua en la cordillera neuquina y nos regala imágenes impactantes. Tras varios días de temperaturas bajo cero, la laguna y la caída del emblemático Salto del… pic.twitter.com/zLKeYDaTmi — Mejor Informado (@mejorinformado) July 5, 2026

Una vez más, el invierno dejó en evidencia el atractivo de los paisajes de la cordillera y convirtió al Salto del Agrio en un escenario natural que sorprende tanto a quienes lo visitan como a quienes lo descubren por primera vez a través de una pantalla.