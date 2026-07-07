El invierno volvió a desplegar uno de sus espectáculos más sorprendentes en la cordillera de Neuquén. Las intensas temperaturas bajo cero congelaron parte del Salto del Agrio y el pequeño lago ubicado al pie de la cascada, generando una imagen poco habitual que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales tras el congelamiento.
El fenómeno que dejó sin palabras a los turistas: una famosa cascada se congeló y las fotos recorren el mundo
El invierno congeló uno de los paisajes más emblemáticos y las impactantes postales se viralizaron en redes sociales
Las fotografías muestran un paisaje completamente transformado: el agua rodeada por capas de hielo, paredones rocosos teñidos de blanco y enormes formaciones congeladas que enmarcan la caída de la cascada. El contraste entre el agua en movimiento y el hielo convirtió al lugar en una postal que despertó admiración entre vecinos, turistas y usuarios de distintos países.
Salto del Agrio: un paisaje que cambia con el invierno
Ubicado en la zona de Caviahue-Copahue, el Salto del Agrio es uno de los principales atractivos naturales de Neuquén. Durante todo el año recibe visitantes atraídos por su imponente cascada, los paredones rocosos y el entorno cordillerano.
Sin embargo, el invierno modifica por completo su fisonomía. Las nevadas, las heladas intensas y las bajas temperaturas crean escenarios únicos, como el registrado en los últimos días, cuando parte del lago y la cascada quedaron cubiertos por el hielo.
Las imágenes no tardaron en viralizarse. En pocas horas fueron compartidas por numerosos usuarios de la región y también comenzaron a circular en el exterior, llevando la belleza del paisaje neuquino mucho más allá de las fronteras argentinas.
Una vez más, el invierno dejó en evidencia el atractivo de los paisajes de la cordillera y convirtió al Salto del Agrio en un escenario natural que sorprende tanto a quienes lo visitan como a quienes lo descubren por primera vez a través de una pantalla.