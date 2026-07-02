Madrugada de accidentes en los accesos debido al asfalto congelado por el frío polar

Uno de los accidentes ocurrió en el Acceso Este.

En tanto que las autoridades policiales debieron realizar un corte total de tránsito sobre el Acceso Sur en la mano que se dirige hacia el norte.

Casi de forma calcada, un camionero protagonizó otro accidente sobre el puente de calle Elpidio González que cruza por encima del Acceso Este, en Guaymallén. El camión quedó totalmente atravesado sobre la calzada luego de impactar con un guardarraíl.

El accidente que involucró varios vehículos en ruta Panamericana.

El tercer accidente que se registró involucró a 5 vehículos que perdieron el dominio de su andar y chocaron en ruta Panamericana, cruzando calle Pueyrredón de Luján de Cuyo, en la dirección que se dirige al norte.