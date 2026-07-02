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Madrugada de accidentes en los accesos debido al asfalto congelado por el frío polar

Los accidentes se registraron en el Acceso Sur y Acceso Este en las primeras horas de la madrugada de este frío jueves

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El accidente en el Acceso Sur involucró 4 vehículos. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil.

El accidente en el Acceso Sur involucró 4 vehículos. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil.

El frío polar que se registró en la madrugada de este jueves produjo el congelamiento del asfalto en distintas zonas de Mendoza y, producto de ello, causó dos accidentes en los principales accesos.

Uno de los accidentes ocurrió sobre el Acceso Sur, a la altura del puente del río Mendoza, en Luján de Cuyo. El siniestro vial involucró a 4 vehículos que se deslizaron por la calzada debido a la formación de hielo.

Según la primera información, la ocupante de uno de los rodados quedó atrapada dentro del habitáculo y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, aunque no sufrió heridas de gravedad.

Uno de los accidentes ocurrió en el Acceso Este.

Uno de los accidentes ocurrió en el Acceso Este.

En tanto que las autoridades policiales debieron realizar un corte total de tránsito sobre el Acceso Sur en la mano que se dirige hacia el norte.

Casi de forma calcada, un camionero protagonizó otro accidente sobre el puente de calle Elpidio González que cruza por encima del Acceso Este, en Guaymallén. El camión quedó totalmente atravesado sobre la calzada luego de impactar con un guardarraíl.

El accidente que involucr&oacute; varios veh&iacute;culos en ruta Panamericana.

El accidente que involucró varios vehículos en ruta Panamericana.

El tercer accidente que se registró involucró a 5 vehículos que perdieron el dominio de su andar y chocaron en ruta Panamericana, cruzando calle Pueyrredón de Luján de Cuyo, en la dirección que se dirige al norte.

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