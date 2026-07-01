El Quini 6 realiza este miércoles 1 de julio de 2026 el sorteo 3387, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3387 del miércoles 1 de julio
- TRADICIONAL
01 - 08 - 15 - 28 - 35 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos (más de $3.433.003.105)
- LA SEGUNDA
17 - 20 - 26 - 35 - 37 - 40
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.164.844.617)
- REVANCHA
17 - 21 - 25 - 34 - 35 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.878.908.521)
- SIEMPRE SALE
04 - 08 - 19 - 22 - 30 - 44
33 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.260.040,73
(12 de Buenos Aires, 6 de Santa Fe, 5 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 1 de La Rioja, 1 de Capital Federal, 1 de Jujuy, 1 de Neuquén, 1 de Corrientes y 1 de Misiones)
- POZO EXTRA
Esperando resultados
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15