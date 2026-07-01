LA SEGUNDA

17 - 20 - 26 - 35 - 37 - 40

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.164.844.617)

REVANCHA

17 - 21 - 25 - 34 - 35 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.878.908.521)

SIEMPRE SALE

04 - 08 - 19 - 22 - 30 - 44

33 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.260.040,73

(12 de Buenos Aires, 6 de Santa Fe, 5 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 1 de La Rioja, 1 de Capital Federal, 1 de Jujuy, 1 de Neuquén, 1 de Corrientes y 1 de Misiones)

POZO EXTRA

Esperando resultados

Quini 6: los resultados del sorteo 3387 del miércoles 1 de julio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: