52 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $674.424

2.060 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.107,29

LA SEGUNDA

12 - 24 - 26 - 28 - 33 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.697.696

1.172 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.976,97

REVANCHA

08 - 09 - 16 - 27 - 31 - 36

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.382.916.368)

SIEMPRE SALE

02 - 24 - 26 - 29 - 40 - 44

11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $28.595.709,82

(5 de Buenos Aires, 2 de Entre Ríos, 2 de Santa Fe, 1 de Salta, 1 de Chaco)

POZO EXTRA

07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 19 – 24 – 26 – 27 – 28 – 31 – 32 – 33 – 36 – 42 – 45

1.127 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $177.462,29

Quini 6: los resultados del sorteo 3384 del domingo 21 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: