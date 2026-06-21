El Quini 6 realiza este domingo 21 de junio de 2026 el sorteo 3384, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3384 del domingo 21 de junio
- TRADICIONAL
07 - 19 - 24 - 26 - 32 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.468.722.057)
52 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $674.424
2.060 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.107,29
- LA SEGUNDA
12 - 24 - 26 - 28 - 33 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.697.696
1.172 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.976,97
- REVANCHA
08 - 09 - 16 - 27 - 31 - 36
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.382.916.368)
- SIEMPRE SALE
02 - 24 - 26 - 29 - 40 - 44
11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $28.595.709,82
(5 de Buenos Aires, 2 de Entre Ríos, 2 de Santa Fe, 1 de Salta, 1 de Chaco)
- POZO EXTRA
07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 19 – 24 – 26 – 27 – 28 – 31 – 32 – 33 – 36 – 42 – 45
1.127 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $177.462,29
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15