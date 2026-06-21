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Quini 6: los resultados del sorteo 3384 del domingo 21 de junio

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3384 del domingo 21 de junio

Quini 6: los resultados del sorteo 3384 del domingo 21 de junio

El Quini 6 realiza este domingo 21 de junio de 2026 el sorteo 3384, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Quini 6: los resultados del sorteo 3384 del domingo 21 de junio

  • TRADICIONAL

07 - 19 - 24 - 26 - 32 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.468.722.057)

52 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $674.424

2.060 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.107,29

  • LA SEGUNDA

12 - 24 - 26 - 28 - 33 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.697.696

1.172 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.976,97

  • REVANCHA

08 - 09 - 16 - 27 - 31 - 36

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.382.916.368)

  • SIEMPRE SALE

02 - 24 - 26 - 29 - 40 - 44

11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $28.595.709,82

(5 de Buenos Aires, 2 de Entre Ríos, 2 de Santa Fe, 1 de Salta, 1 de Chaco)

  • POZO EXTRA

07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 19 – 24 – 26 – 27 – 28 – 31 – 32 – 33 – 36 – 42 – 45

1.127 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $177.462,29

Quini 6: los resultados del sorteo 3384 del domingo 21 de junio.

Quini 6: los resultados del sorteo 3384 del domingo 21 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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