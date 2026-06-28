10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.369.821,20

467 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $34.495,64

LA SEGUNDA

07 - 11 - 21 - 31 - 38 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

44 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.220.413,91

2.069 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.786,11

REVANCHA

01 - 03 - 10 - 12 - 15 - 23

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.446.770.756)

SIEMPRE SALE

14 - 15 - 26 - 27 - 28 - 32

34 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $14.167.881,53

(13 de Buenos Aires, 5 de Córdoba, 3 de Santa Fe, 2 de San Juan, 2 de Chubut, 2 de Entre Ríos, 2 de Río Negro, 1 de Santiago del Estero, 1 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Formosa, 1 de Mendoza)

POZO EXTRA

00 – 01 – 03 – 07 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 20 – 21 – 23 – 30 – 31 – 38 – 41 – 43

1.695 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $117.994,10

Quini 6: los resultados del sorteo 3386 del domingo 28 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: