El Quini 6 realiza este domingo 28 de junio de 2026 el sorteo 3386, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3386 del domingo 28 de junio
- TRADICIONAL
00 - 16 - 20 - 30 - 38 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.089.999.682)
10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.369.821,20
467 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $34.495,64
- LA SEGUNDA
07 - 11 - 21 - 31 - 38 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
44 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.220.413,91
2.069 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.786,11
- REVANCHA
01 - 03 - 10 - 12 - 15 - 23
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.446.770.756)
- SIEMPRE SALE
14 - 15 - 26 - 27 - 28 - 32
34 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $14.167.881,53
(13 de Buenos Aires, 5 de Córdoba, 3 de Santa Fe, 2 de San Juan, 2 de Chubut, 2 de Entre Ríos, 2 de Río Negro, 1 de Santiago del Estero, 1 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Formosa, 1 de Mendoza)
- POZO EXTRA
00 – 01 – 03 – 07 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 20 – 21 – 23 – 30 – 31 – 38 – 41 – 43
1.695 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $117.994,10
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15