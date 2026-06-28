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Quini 6: los resultados del sorteo 3386 del domingo 28 de junio

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3386 del domingo 28 de junio

Quini 6: los resultados del sorteo 3386 del domingo 28 de junio

El Quini 6 realiza este domingo 28 de junio de 2026 el sorteo 3386, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Quini 6: los resultados del sorteo 3386 del domingo 28 de junio

  • TRADICIONAL

00 - 16 - 20 - 30 - 38 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.089.999.682)

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.369.821,20

467 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $34.495,64

  • LA SEGUNDA

07 - 11 - 21 - 31 - 38 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

44 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.220.413,91

2.069 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.786,11

  • REVANCHA

01 - 03 - 10 - 12 - 15 - 23

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.446.770.756)

  • SIEMPRE SALE

14 - 15 - 26 - 27 - 28 - 32

34 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $14.167.881,53

(13 de Buenos Aires, 5 de Córdoba, 3 de Santa Fe, 2 de San Juan, 2 de Chubut, 2 de Entre Ríos, 2 de Río Negro, 1 de Santiago del Estero, 1 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Formosa, 1 de Mendoza)

  • POZO EXTRA

00 – 01 – 03 – 07 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 20 – 21 – 23 – 30 – 31 – 38 – 41 – 43

1.695 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $117.994,10

Quini 6: los resultados del sorteo 3386 del domingo 28 de junio.

Quini 6: los resultados del sorteo 3386 del domingo 28 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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