Llegan las primeras nevadas a Mendoza y la provincia comienza a vestirse de blanco

El frío extremo se hizo sentir con todo este miércoles 1 de julio y Mendoza se transformó en un verdadero congelador. Una masa de aire polar directo de la Antártida se instaló en la provincia y, tal como lo anticipaban los pronósticos, la nieve ya empezó a regalar paisajes espectaculares en vivo en distintas localidades.
Con el termómetro rozando el cero y las alertas amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional vigentes, miles de vecinos miran de reojo las ventanas y los techos esperando que los copos cubran por completo el llano de la ciudad.
Postales de invierno: ¿Dónde está nevando ahora?
La nieve finalmente rompió el hielo y empezó a caer con fuerza en los departamentos del sur y del Valle de Uco, donde el frío no da tregua y las nubes están muy bajas. Los copos ya se hacen notar y transformaron el paisaje.
- Tunuyán, San Carlos y Tupungato: el Valle de Uco amaneció blanco. Los vecinos madrugaron con los primeros copos firmes sobre los árboles y los autos, regalando imágenes increíbles de las fincas y las plazas principales de la región.
- San Rafael y Malargüe: el sur es la zona más afectada por la masa polar. En Malargüe el día está marcado por temperaturas totalmente bajo cero (con máximas de -2°C) y la nieve decora las veredas desde temprano, mientras que en San Rafael el fenómeno se intensificó a media mañana.
¿Qué pasa en el Gran Mendoza y el resto de la provincia?
Por el momento, los departamentos del Gran Mendoza tuvieron una mañana gris dominada por lloviznas persistentes y la caída de aguanieve en los sectores más altos, como las zonas cercanas a la precordillera. De todos modos, la mínima de -1°C y una máxima que con suerte llegará a los 5°C mantienen la ilusión de que el fenómeno se convierta en nieve pura durante el transcurso de la tarde.
El mapa del frío polar en las distintas zonas se siente así:
- Zona Este: el congelador se encendió fuerte, con mínimas que tocan los -3°C y máximas que apenas arañan los 4°C, acompañadas por un cielo completamente cubierto.
- General Alvear: el termómetro se clavó entre los 0°C y los 2°C, con un ambiente súper húmedo, gélido y propenso a las precipitaciones congeladas.
Las postales de los mendocinos en las redes
Mendoza se empieza a teñir de blanco y en las plataformas digitales ya se multiplicaron los videos y las fotos de los usuarios reportando las condiciones del tiempo en sus zonas. En las redes sociales se observa el minuto a minuto del avance del frente polar a través de grabaciones que muestran la caída de los copos en los patios, calles y sobre los autos estacionados.
Las imágenes compartidas reflejan cómo el fenómeno afecta a los distintos departamentos. En San Rafael, Malargüe, Tunuyán, San Carlos y Tupungato, las publicaciones muestran veredas, plazas y zonas rurales con acumulación de nieve. Los videos capturan desde parabrisas congelados hasta la acumulación de hielo en los jardines.
Por otro lado, en los departamentos del Gran Mendoza, los reportes se centran en filmaciones cortas que muestran lloviznas heladas, neviscas y aguanieve golpeando los techos y ventanas, evidenciando el drástico descenso de la temperatura en toda la provincia.