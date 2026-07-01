Llegan las primeras nevadas a Mendoza y la provincia comienza a vestirse de blanco

Tunuyán, San Carlos y Tupungato: el Valle de Uco amaneció blanco. Los vecinos madrugaron con los primeros copos firmes sobre los árboles y los autos, regalando imágenes increíbles de las fincas y las plazas principales de la región.

el amaneció blanco. Los vecinos madrugaron con los primeros copos firmes sobre los árboles y los autos, regalando imágenes increíbles de las fincas y las plazas principales de la región. San Rafael y Malargüe: el sur es la zona más afectada por la masa polar. En Malargüe el día está marcado por temperaturas totalmente bajo cero (con máximas de -2°C) y la nieve decora las veredas desde temprano, mientras que en San Rafael el fenómeno se intensificó a media mañana.

¿Qué pasa en el Gran Mendoza y el resto de la provincia?

Por el momento, los departamentos del Gran Mendoza tuvieron una mañana gris dominada por lloviznas persistentes y la caída de aguanieve en los sectores más altos, como las zonas cercanas a la precordillera. De todos modos, la mínima de -1°C y una máxima que con suerte llegará a los 5°C mantienen la ilusión de que el fenómeno se convierta en nieve pura durante el transcurso de la tarde.

La nieve volvió a cubrir varias localidades mendocinas, mientras el llano amaneció con lluvias y aguanieve.

El mapa del frío polar en las distintas zonas se siente así:

Zona Este: el congelador se encendió fuerte, con mínimas que tocan los -3°C y máximas que apenas arañan los 4°C , acompañadas por un cielo completamente cubierto.

el congelador se encendió fuerte, con mínimas que tocan los y máximas que apenas arañan los , acompañadas por un cielo completamente cubierto. General Alvear: el termómetro se clavó entre los 0°C y los 2°C, con un ambiente súper húmedo, gélido y propenso a las precipitaciones congeladas.

La nieve sorprendió a Mendoza y transformó el paisaje en distintos sectores Axel Lloret

Las postales de los mendocinos en las redes

Mendoza se empieza a teñir de blanco y en las plataformas digitales ya se multiplicaron los videos y las fotos de los usuarios reportando las condiciones del tiempo en sus zonas. En las redes sociales se observa el minuto a minuto del avance del frente polar a través de grabaciones que muestran la caída de los copos en los patios, calles y sobre los autos estacionados.

Las imágenes compartidas reflejan cómo el fenómeno afecta a los distintos departamentos. En San Rafael, Malargüe, Tunuyán, San Carlos y Tupungato, las publicaciones muestran veredas, plazas y zonas rurales con acumulación de nieve. Los videos capturan desde parabrisas congelados hasta la acumulación de hielo en los jardines.

La nieve se hizo presente en San Rafael, Malargüe y el Valle de Uco, con precipitaciones en el Gran Mendoza.

Por otro lado, en los departamentos del Gran Mendoza, los reportes se centran en filmaciones cortas que muestran lloviznas heladas, neviscas y aguanieve golpeando los techos y ventanas, evidenciando el drástico descenso de la temperatura en toda la provincia.