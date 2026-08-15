El paso internacional Cristo Redentor continúa cerrado este sábado para todo tipo de vehículos debido a las condiciones meteorológicas en alta montaña. Sin embargo, la Ruta Nacional 7 fue habilitada nuevamente para el tránsito interno hasta el ingreso al Parque Provincial Aconcagua, luego de haber permanecido cortada hasta Uspallata durante la mañana.
El paso a Chile sigue cerrado, pero ya se puede llegar hasta el Parque Aconcagua
Si bien el Paso Cristo Redentor continúa cerrado, la Ruta 7 fue habilitada hasta el Aconcagua. El camino a Las Leñas está transitable
Según informó la Unidad Ejecutora Uspallata de Vialidad Nacional, el tránsito se encuentra habilitado con precaución desde Uspallata y por el corredor andino hasta Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes, Puente del Inca y el ingreso al Parque Aconcagua.
Desde ese punto y hasta la boca del túnel internacional, la ruta se encuentra no transitable para todo tipo de vehículos debido a las nevadas. El paso a Chile continúa cerrado y lleva más de un mes sin habilitación.
En los sectores de Punta de Vacas, Puente del Inca y el Parque Aconcagua se registran neviscas y cielo cubierto. En las estaciones de alta montaña, en tanto, la visibilidad se mantiene normal y los vientos son moderados.
Vialidad Nacional informó que hay presencia de nieve sobre la calzada y sectores donde puede formarse hielo, por lo que equipos y personal trabajan en distintos puntos del corredor.
El pronóstico indica que estas condiciones continuarán durante el fin de semana y se extenderían hasta la mañana del lunes feriado.
El Paso Pehuenche también está cerrado por nieve
En el sur de Mendoza, el Paso Internacional Pehuenche, sobre la Ruta Nacional 145, también permanece cerrado para cruzar hacia Chile.
El tránsito interno está permitido únicamente hasta la zona de Las Loicas. Desde Cajón Grande hasta el límite internacional, la ruta permanece bloqueada por la acumulación de nieve y las bajas temperaturas.
El camino a Las Leñas, habilitado: cómo están las rutas hacia los principales destinos de nieve
La Dirección Provincial de Vialidad también informó sobre el estado de distintos caminos de la provincia afectados por las condiciones meteorológicas.
- Ruta Provincial 222, hacia Las Leñas: se registran nevadas y posibles sectores con hielo. El tránsito está habilitado con precaución y es obligatoria la portación y el uso de cadenas cuando sea requerido.
- Ruta Provincial 89, hacia Potrerillos y Vallecitos: hay hielo sobre la calzada desde la zona de Guardaparques. Es obligatoria la portación de cadenas y trabajan equipos de Vialidad Provincial.
- Ruta Provincial 220, hacia El Sosneado: permanece intransitable por la acumulación de nieve.
- Ruta Provincial 226, entre Las Loicas y el Paso El Planchón: está intransitable desde Las Tapaderas hasta El Azufre debido a la acumulación nívea.
Recomiendan circular con precaución
Para los tramos que permanecen habilitados, las autoridades recuerdan que es obligatorio llevar cadenas en el Corredor Andino para utilizarlas si las condiciones o el personal vial lo requieren.
Vialidad Nacional también advirtió que las condiciones pueden cambiar por el estado del tiempo y recomendó reducir la velocidad y circular con precaución, especialmente en sectores donde pueda haber hielo, nieve o derrumbes.
Ante posibles crecidas o tormentas, se recomienda evitar el cruce de sectores que puedan quedar afectados por flujos aluvionales.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: continúa cerrado por condiciones meteorológicas adversas en alta montaña.
- Ruta 7 habilitada: el tránsito vehicular interno está permitido hasta el ingreso al Parque Aconcagua.
- Otros pasos y rutas: el Paso Pehuenche también está cerrado, mientras que el camino a Las Leñas se encuentra transitable con precaución.