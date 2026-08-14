Rige una alerta naranja por nevadas en cordillera y el paso a Chile seguirá cerrado este fin de semana

Las nevadas continuarán todo el fin de semana en alta montaña. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Pero esto no quedará restringido a la cordillera. La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo anticipó en radio Nihuil que el lunes, durante la tarde y la noche, podrían registrarse precipitaciones y nevadas en sectores del oeste y norte del Gran Mendoza.

El temporal se extenderá hasta el lunes

La especialista explicó que las nevadas más significativas en alta montaña se esperan desde este viernes y podrían extenderse hasta el lunes. Según indicó, el fenómeno está relacionado con un frente frío que se acerca a las costas chilenas.

En el llano también habrá un cambio importante en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana. Para el sábado y el domingo se espera abundante nubosidad, con temperaturas máximas de entre 14°C y 15°C y mínimas que oscilarán entre 6°C y 8°C.

El domingo, además, podrían registrarse precipitaciones y nevadas aisladas en sectores de Malargüe, principalmente durante la tarde y la noche.

El lunes podría nevar en sectores del Gran Mendoza

El lunes, durante la mañana, las nevadas se concentrarían en Malargüe y el Valle de Uco. Sin embargo, el escenario podría cambiar hacia la tarde y la noche.

Naranjo Tamayo señaló que para ese momento existe posibilidad de nieve en sectores del oeste y norte del Gran Mendoza. Se trata todavía de un pronóstico que deberá seguirse en las próximas actualizaciones, ya que la ubicación y la intensidad de las precipitaciones pueden modificarse.

Mientras tanto, la cordillera se prepara para varios días de nevadas intensas y el corredor internacional continuará cerrado durante un fin de semana en el que las condiciones meteorológicas serán complejas.