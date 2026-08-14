Una alerta naranja por nevadas rige para este fin de semana en la cordillera, sobre todo desde el Valle de Uco al Sur, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Está prevista una acumulación nívea de entre 60 y 100 centímetros, lo que sumado a la cantidad de nieve acumulada, harán muy dificultoso el tránsito.
Rige una alerta naranja por nevadas en cordillera y el paso a Chile seguirá cerrado este fin de semana
En tanto, en el llano podría nevar entre el lunes en la tarde - noche. El paso lleva más de 30 días cerrado y hay más de 3.000 camiones varados en Mendoza
El fenómeno estará acompañado por fuertes vientos, reducción de visibilidad y posibilidad de viento blanco, por lo que las condiciones en alta montaña serán especialmente complicadas.
El pronóstico anticipa que las nevadas más importantes se extenderán durante varios días y complicarán todavía más la situación del Paso Cristo Redentor, que lleva 31 días cerrado. Con este nuevo temporal, no hay perspectivas de reapertura durante el fin de semana y más de 3.400 camiones permanecen varados en Mendoza.
Pero esto no quedará restringido a la cordillera. La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo anticipó en radio Nihuil que el lunes, durante la tarde y la noche, podrían registrarse precipitaciones y nevadas en sectores del oeste y norte del Gran Mendoza.
El temporal se extenderá hasta el lunes
La especialista explicó que las nevadas más significativas en alta montaña se esperan desde este viernes y podrían extenderse hasta el lunes. Según indicó, el fenómeno está relacionado con un frente frío que se acerca a las costas chilenas.
En el llano también habrá un cambio importante en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana. Para el sábado y el domingo se espera abundante nubosidad, con temperaturas máximas de entre 14°C y 15°C y mínimas que oscilarán entre 6°C y 8°C.
El domingo, además, podrían registrarse precipitaciones y nevadas aisladas en sectores de Malargüe, principalmente durante la tarde y la noche.
El lunes podría nevar en sectores del Gran Mendoza
El lunes, durante la mañana, las nevadas se concentrarían en Malargüe y el Valle de Uco. Sin embargo, el escenario podría cambiar hacia la tarde y la noche.
Naranjo Tamayo señaló que para ese momento existe posibilidad de nieve en sectores del oeste y norte del Gran Mendoza. Se trata todavía de un pronóstico que deberá seguirse en las próximas actualizaciones, ya que la ubicación y la intensidad de las precipitaciones pueden modificarse.
Mientras tanto, la cordillera se prepara para varios días de nevadas intensas y el corredor internacional continuará cerrado durante un fin de semana en el que las condiciones meteorológicas serán complejas.
En pocas palabras
- Alerta naranja: rige por nevadas intensas en la cordillera este fin de semana.
- Paso Cristo Redentor: continúa cerrado por más de 30 días, con 3.000 camiones varados.
- Neuquén: el lunes podrían registrarse nevadas en sectores del Gran Mendoza y el norte.