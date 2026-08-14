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Extraterrestres se buscan

Malargüe se tomó en serio a los OVNIS y lanzó un programa de turismo ufológico

El Concejo Deliberante creó el programa que busca promocionar avistamientos y cielos limpios. Quieren declarar al departamento capital ufológica.

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La claridad de la noche malargüina convierte al sur de Mendoza en una ventana privilegiada hacia el universo.

La claridad de la noche malargüina convierte al sur de Mendoza en una ventana privilegiada hacia el universo.

@lucasdmdq

Entre los misterios del universo y las ganas de diversificar la economía local, Malargüe acaba de dar un paso atípico pero estratégico. El Concejo Deliberante de la comuna aprobó la Ordenanza Nº 2.392, mediante la cual se crea el “Programa Turismo Ufológico, Astronómico y de Observación del Cielo”, una norma que busca consolidar al departamento como un punto de referencia para los amantes del firmamento y los fenómenos no identificados.

Los cielos nocturnos de Malarg&uuml;e cuentan con una calidad de oscuridad &uacute;nica para la observaci&oacute;n astron&oacute;mica y ufol&oacute;gica.

Los cielos nocturnos de Malargüe cuentan con una calidad de oscuridad única para la observación astronómica y ufológica.

La propuesta, impulsada desde el bloque del Partido Justicialista e integrada con proyectos de la Dirección de Turismo local, busca aprovechar un recurso natural inigualable: Malargüe cuenta con cielos de Clase 1-2 en la Escala de Bortle en el 90% de su territorio, lo que implica una oscuridad casi perfecta y libre de contaminación lumínica.

A esta cualidad se suma la presencia de reservas como La Payunia, Caverna de Las Brujas y Llancanelo, además de la sede del reconocido Observatorio internacional Pierre Auger.

La escasa contaminaci&oacute;n lum&iacute;nica en la zona facilita la captura de postales estelares y el rastreo de fen&oacute;menos a&eacute;reos.

La escasa contaminación lumínica en la zona facilita la captura de postales estelares y el rastreo de fenómenos aéreos.

Cielos limpios y "fenómenos extraños"

Lejos de tratarse de una simple anécdota, los fundamentos de la ordenanza repasan una historia de fascinación por lo desconocido.

El texto destaca que en la zona existen registros documentados de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) desde 1.960, recopilados por testimonios de pobladores e informes de Gendarmería Nacional en sectores clave como la Payunia, Castillos de Pincheira y las rutas 40 y 186.

Imagen nocturna capturada en Malarg&uuml;e, un escenario clave para el nuevo programa municipal de astroturismo.

Imagen nocturna capturada en Malargüe, un escenario clave para el nuevo programa municipal de astroturismo.

A esto se le suma el reciente impacto mediático que generaron las fotografías nocturnas capturadas por el fotógrafo Lucas D'Otorne en el cielo malargüino, las cuales volvieron a poner el tema en agenda.

La norma también toma como espejo la experiencia de Chile, donde comunas vecinas de la Región de Coquimbo generan millones de dólares al año explotando el astroturismo y la ufología.

Registro de sitios misteriosos y posicionamiento regional

La normativa designa a la Dirección de Turismo municipal como la autoridad de aplicación y establece la creación del Registro Municipal de Sitios de Interés Ufológico y Astronómico. Este inventario permitirá georreferenciar, señalar y promocionar en plataformas digitales aquellos puntos del departamento ideales para la observación nocturna y la divulgación de avistamientos.

Fotograf&iacute;a del cielo malarg&uuml;ino, donde registraron im&aacute;genes que reavivaron el inter&eacute;s por el turismo de avistamientos.

Fotografía del cielo malargüino, donde registraron imágenes que reavivaron el interés por el turismo de avistamientos.

Entre los objetivos centrales fijados por la comuna se encuentran promover la observación responsable, impulsar investigaciones académicas y culturales, y posicionar a Malargüe con el título de "Capital Provincial del Turismo Ufológico".

La ordenanza faculta además al Ejecutivo a firmar convenios con entidades nacionales e internacionales, abriendo la puerta a que la búsqueda de vida en otros planetas sea también un motor económico para el sur mendocino.

En pocas palabras

  • Malargüe: Creación de programa para fomentar turismo ufológico y astronómico.
  • Objetivo: Consolidar al departamento como referente de cielos limpios y fenómenos no identificados.
  • Impulso económico: Búsqueda de diversificar la economía local atrayendo visitantes interesados en el espacio.
Resumen generado por Thinkindot AI

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