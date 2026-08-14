Malargüe se tomó en serio a los OVNIS y lanzó un programa de turismo ufológico

La escasa contaminación lumínica en la zona facilita la captura de postales estelares y el rastreo de fenómenos aéreos. Lucas D'Otorne - @lucasdmdq

Cielos limpios y "fenómenos extraños"

Lejos de tratarse de una simple anécdota, los fundamentos de la ordenanza repasan una historia de fascinación por lo desconocido.

El texto destaca que en la zona existen registros documentados de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) desde 1.960, recopilados por testimonios de pobladores e informes de Gendarmería Nacional en sectores clave como la Payunia, Castillos de Pincheira y las rutas 40 y 186.

Imagen nocturna capturada en Malargüe, un escenario clave para el nuevo programa municipal de astroturismo. Lucas D'Otorne - @lucasdmdq

A esto se le suma el reciente impacto mediático que generaron las fotografías nocturnas capturadas por el fotógrafo Lucas D'Otorne en el cielo malargüino, las cuales volvieron a poner el tema en agenda.

La norma también toma como espejo la experiencia de Chile, donde comunas vecinas de la Región de Coquimbo generan millones de dólares al año explotando el astroturismo y la ufología.

Registro de sitios misteriosos y posicionamiento regional

La normativa designa a la Dirección de Turismo municipal como la autoridad de aplicación y establece la creación del Registro Municipal de Sitios de Interés Ufológico y Astronómico. Este inventario permitirá georreferenciar, señalar y promocionar en plataformas digitales aquellos puntos del departamento ideales para la observación nocturna y la divulgación de avistamientos.

Fotografía del cielo malargüino, donde registraron imágenes que reavivaron el interés por el turismo de avistamientos. Lucas D'Otorne - @lucasdmdq

Entre los objetivos centrales fijados por la comuna se encuentran promover la observación responsable, impulsar investigaciones académicas y culturales, y posicionar a Malargüe con el título de "Capital Provincial del Turismo Ufológico".

La ordenanza faculta además al Ejecutivo a firmar convenios con entidades nacionales e internacionales, abriendo la puerta a que la búsqueda de vida en otros planetas sea también un motor económico para el sur mendocino.