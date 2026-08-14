Malargüe se tomó en serio a los OVNIS y lanzó un programa de turismo ufológico

Entre los misterios del universo y las ganas de diversificar la economía local, Malargüe acaba de dar un paso atípico pero estratégico. El Concejo Deliberante de la comuna aprobó la Ordenanza Nº 2.392, mediante la cual se crea el “Programa Turismo Ufológico, Astronómico y de Observación del Cielo”, una norma que busca consolidar al departamento como un punto de referencia para los amantes del firmamento y los fenómenos no identificados.
La propuesta, impulsada desde el bloque del Partido Justicialista e integrada con proyectos de la Dirección de Turismo local, busca aprovechar un recurso natural inigualable: Malargüe cuenta con cielos de Clase 1-2 en la Escala de Bortle en el 90% de su territorio, lo que implica una oscuridad casi perfecta y libre de contaminación lumínica.
A esta cualidad se suma la presencia de reservas como La Payunia, Caverna de Las Brujas y Llancanelo, además de la sede del reconocido Observatorio internacional Pierre Auger.
Cielos limpios y "fenómenos extraños"
Lejos de tratarse de una simple anécdota, los fundamentos de la ordenanza repasan una historia de fascinación por lo desconocido.
El texto destaca que en la zona existen registros documentados de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) desde 1.960, recopilados por testimonios de pobladores e informes de Gendarmería Nacional en sectores clave como la Payunia, Castillos de Pincheira y las rutas 40 y 186.
A esto se le suma el reciente impacto mediático que generaron las fotografías nocturnas capturadas por el fotógrafo Lucas D'Otorne en el cielo malargüino, las cuales volvieron a poner el tema en agenda.
La norma también toma como espejo la experiencia de Chile, donde comunas vecinas de la Región de Coquimbo generan millones de dólares al año explotando el astroturismo y la ufología.
Registro de sitios misteriosos y posicionamiento regional
La normativa designa a la Dirección de Turismo municipal como la autoridad de aplicación y establece la creación del Registro Municipal de Sitios de Interés Ufológico y Astronómico. Este inventario permitirá georreferenciar, señalar y promocionar en plataformas digitales aquellos puntos del departamento ideales para la observación nocturna y la divulgación de avistamientos.
Entre los objetivos centrales fijados por la comuna se encuentran promover la observación responsable, impulsar investigaciones académicas y culturales, y posicionar a Malargüe con el título de "Capital Provincial del Turismo Ufológico".
La ordenanza faculta además al Ejecutivo a firmar convenios con entidades nacionales e internacionales, abriendo la puerta a que la búsqueda de vida en otros planetas sea también un motor económico para el sur mendocino.
En pocas palabras
- Malargüe: Creación de programa para fomentar turismo ufológico y astronómico.
- Objetivo: Consolidar al departamento como referente de cielos limpios y fenómenos no identificados.
- Impulso económico: Búsqueda de diversificar la economía local atrayendo visitantes interesados en el espacio.