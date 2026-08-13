Cómo limpiar los hongos de la cortina del baño y qué cortina comprar para que no salgan más

Generalmente, los hongos típicos del baño y la ducha son el Cladosporium, el Aspergillus y el Penicillium. Los hongos se distinguen porque son de color negro o verde; si en el baño aparecen manchas rosadas, seguramente es por la bacteria Serratia.

¿Qué pasa si no se limpian los hongos del baño? No limpiar los hongos no produce inconvenientes únicamente estéticos. El moho, cuando se acumula y apodera de los rincones del baño, a la larga provoca problemas de salud como alergias o irritacion en la piel o sistema respiratorio.

El hongo también deteriora el material de la cortina, la silicona de las juntas , la pintura de las paredes y ocasiona un olro a humedad muy desagradable.

¿Cómo se puede limpiar la cortina del baño?

Antes de limpiar la cortina del baño, chequea de qué material es. Retira la cortina de los ganchos y aprovecha para ventilar el interior.

Los hongos no son un simple problema estético.

Si la cortina es de plástico o vinilo, prepara un balde con agua fría y una taza de vinagre blanco. Deja la cortina del baño en remojo por al menos una hora. Si la cortina es de tela, se puede meter al lavarropas con el detergente de siempre y media taza de vinagre en el tambor.

Ventila el baño, limpia semanalmente y cambia la cortina de plástico cada 3 o 6 meses, dependiendo de la humedad.

Cortinas de baño antihongos: cuánto salen y qué tan buenas son

Las cortinas de baño antihongos están diseñadas para prevenir la acumulacon d ehumedad y por lo tanto evitar el desarrollo de moho.

Son de materiales plásticos como PVC o PEVA, aunque también existen algunas de tejas con tratamiento de teflón. Vienen de diferente medida de acuerdo a la ducha y el baño. Según la marca y la calidad, el precio va de $7.600 a $25.000.