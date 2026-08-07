Cómo hacer para que la mochila del baño no pierda más agua y deje de hacer ruido

Uno se termina acostumbrando a este ruido molesto y lo deja pasar. Y esa pequeña pérdida en la mochila del baño esconde un gran problema.

No solo es una molestia para los oídos, sino que genera un enorme desperdicio de agua potable que, a fin de mes, también se traduce en un impacto innecesario en la factura de servicios.

Por suerte, darle una solución a este inconveniente, es mucho más sencillo de lo que parece y, en la mayoría de los casos, no requiere conocimientos previos de plomería ni herramientas profesionales.

Baño de la casa con pérdida de agua en la mochila

Para darle una solución definitiva al problema del baño de casa primero hay que entender qué ocurre dentro del tanque. Cuando la mochila pierde agua, generalmente se debe a una de estas dos fallas:

El obturador, conocido popularmente como tapón: es la pieza de goma que sella el paso del agua hacia la taza del inodoro. Con el tiempo, el sarro, el desgaste natural de la goma o el uso constante hacen que pierda su forma o no asiente bien, dejando escapar el agua.

La válvula de llenado y el flotante: Si el nivel del agua sube por encima del tubo de rebalse, el agua se escurrirá constantemente hacia el inodoro. Esto ocurre cuando el flotante está mal regulado o la válvula de entrada está defectuosa y no corta el suministro cuando el tanque ya está lleno.

Cómo arreglar la pérdida de agua del baño

Para solucionar el problema del agua en el baño de casa, necesitarás solamente de un par de minutos: