Cómo hacer para que la mochila del baño no pierda más agua y deje de hacer ruido

Sucede que, en muchas casas, la mochila del baño tiene problemas con el agua y se tiende a normalidad la situación. La gente se termina acostumbrando al ruido molesto que puede llegar a ocasionar y ni hablar del derroche de agua que se puede llegar a estar produciendo.
La escena se repite todo el tiempo en casi todas las casas y nadie hace nada para solucionarlo.
Un fino, pero constante hilo de agua que cae hacia el inodoro, acompañado de un ruido molesto del tanque recargándose constantemente.
Uno se termina acostumbrando a este ruido molesto y lo deja pasar. Y esa pequeña pérdida en la mochila del baño esconde un gran problema.
No solo es una molestia para los oídos, sino que genera un enorme desperdicio de agua potable que, a fin de mes, también se traduce en un impacto innecesario en la factura de servicios.
Por suerte, darle una solución a este inconveniente, es mucho más sencillo de lo que parece y, en la mayoría de los casos, no requiere conocimientos previos de plomería ni herramientas profesionales.
Baño de la casa con pérdida de agua en la mochila
Para darle una solución definitiva al problema del baño de casa primero hay que entender qué ocurre dentro del tanque. Cuando la mochila pierde agua, generalmente se debe a una de estas dos fallas:
- El obturador, conocido popularmente como tapón: es la pieza de goma que sella el paso del agua hacia la taza del inodoro. Con el tiempo, el sarro, el desgaste natural de la goma o el uso constante hacen que pierda su forma o no asiente bien, dejando escapar el agua.
- La válvula de llenado y el flotante: Si el nivel del agua sube por encima del tubo de rebalse, el agua se escurrirá constantemente hacia el inodoro. Esto ocurre cuando el flotante está mal regulado o la válvula de entrada está defectuosa y no corta el suministro cuando el tanque ya está lleno.
Cómo arreglar la pérdida de agua del baño
Para solucionar el problema del agua en el baño de casa, necesitarás solamente de un par de minutos:
- Antes de empezar, busca la llave de paso que alimenta la mochila del inodoro (suele estar en la pared, justo detrás o al lado) y cerrar por completo.
- Tira la cadena para vaciar el tanque. Esto te permitirá ver con claridad el mecanismo interno y trabajar sin mojarte.
- Levantar la tapa del tanque y observar la pieza de goma en el fondo. Pasar el dedo por el borde: si notas que está rígida, agrietada, deformada o cubierta de mucho sarro, es hora de cambiarla.
- Se puede retirar la pieza defectuosa fácilmente y llevarla a la ferretería para comprar el repuesto exacto. Su costo es muy económico.
- A veces, el problema no es la goma, sino la cadenita que la une a la palanca. Si está muy tensa, no dejará que el tapón cierre por completo. Si está muy larga, puede enredarse debajo del tapón. Ajústala para que tenga una ligera holgura, pero no demasiada.
- Si el tapón está en perfectas condiciones, el problema puede ser el nivel del agua. Observa el tubo de rebalse (el tubo vertical abierto en el centro del tanque). Si el agua entra por ahí, debes ajustar el flotante para que corte el llenado un par de centímetros antes de llegar al tope. Dependiendo del modelo, esto se soluciona girando un tornillo de ajuste en la válvula de llenado o doblando ligeramente la varilla metálica del flotante hacia abajo.
En pocas palabras
- Fugas de agua: Muchas casas sufren pérdidas de agua en la mochila del baño, generando ruidos molestos y desperdicio.
- Causas comunes: Los problemas suelen originarse en el obturador (tapón) o en la válvula de llenado y flotante del tanque.
- Solución sencilla: Arreglar estas fugas es posible con pasos básicos, a menudo sin necesidad de herramientas especializadas.