Lactancia materna: en Mendoza el 63,4% de los bebés recibe esta alimentación exclusiva hasta los 6 meses

Entre las acciones desarrolladas mencionó la creación de Espacios Amigos de la Lactancia, los centros recolectores de leche humana, el fortalecimiento del Banco de Leche y las campañas permanentes para fomentar la donación.

"Mientras más se informa y se acompaña a las familias, mejores son los resultados", resumió la funcionaria, quien destacó que la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses y su continuidad hasta los dos años o más aporta beneficios tanto para el bebé como para la madre. Entre ellos, disminuye el riesgo de obesidad, diabetes tipo 1 y tipo 2, infecciones respiratorias y enfermedades gastrointestinales.

Uno de los pilares de esa estrategia es la Red de Leche Humana, integrada por diez hospitales de la provincia y coordinada por el Banco de Leche Humana que funciona en el Hospital Lagomaggiore.

Allí se recibe, analiza, pasteuriza y distribuye la leche donada por madres que cumplen con los requisitos sanitarios establecidos. Ese alimento está destinado principalmente a bebés prematuros internados en neonatología, aunque también se utiliza en recién nacidos con determinadas patologías cuando está médicamente indicado.

"Cada gota suma", afirmó Courtis al explicar que incluso cantidades muy pequeñas de leche humana pueden resultar determinantes para la evolución de un prematuro extremo, ya que ninguna fórmula logra reproducir sus propiedades nutricionales e inmunológicas.

La funcionaria también remarcó que sostener la lactancia no depende únicamente de la voluntad de las madres. En ese sentido, sostuvo que es necesario construir una red de apoyo integrada por el sistema de salud, la familia y los ámbitos laborales, con espacios adecuados para la extracción y conservación de leche cuando las mujeres regresan a sus puestos de trabajo.

El Banco de Leche Humana que funciona en el hospital Lagomaggiore procesa alrededor de 25 litros semanales para abastecer principalmente a recién nacidos prematuros y de alto riesgo. Foto: Gobierno de Mendoza

Argentina todavía no alcanza la meta internacional

Los datos difundidos por la Universidad de Belgrano muestran un escenario muy diferente a nivel nacional. Aunque el 97% de los recién nacidos inicia la lactancia, mantener la alimentación exclusiva durante los primeros seis meses continúa siendo uno de los principales desafíos.

La lactancia materna exclusiva alcanza el 53,5% a los dos meses, desciende al 49,5% a los cuatro y llega al 44,7% a los seis meses, porcentaje que ubica a la Argentina por debajo de la meta del 50% fijada por la Asamblea Mundial de la Salud para el período 2025-2030.

Si bien el país mejoró significativamente respecto de 1998, cuando apenas el 7% de los bebés llegaba a los seis meses con lactancia exclusiva, el avance todavía resulta insuficiente. Además, la edad promedio del abandono definitivo de la lactancia es de 7,8 meses y casi dos de cada diez niños ya fueron destetados entre los 12 y los 15 meses.

El informe también destaca la importancia de la llamada "hora de oro". El 68% de los bebés es puesto al pecho durante la primera hora de vida y, cuando eso ocurre, las probabilidades de mantener la lactancia exclusiva llegan al 60%. En cambio, si el inicio se demora más allá del primer día, esa posibilidad cae al 25%.

Trabajo, desinformación y publicidad: las principales barreras

Uno de los principales obstáculos para sostener la lactancia aparece cuando las madres deben reincorporarse al trabajo. Ocho de cada diez mujeres consideran difícil compatibilizar ambas responsabilidades y seis de cada diez sienten que reciben poco o ningún apoyo de sus empleadores.

A esto se suma que ocho de cada diez trabajadoras no cuentan con un lactario o un espacio adecuado para extraerse leche y el 65% de quienes sí lo hacen terminan utilizando un baño.

El informe también revela que siete de cada diez niños menores de dos años consumieron fórmula infantil en algún momento y que el 23,1% recibió sucedáneos de la leche materna durante sus primeros tres días de vida.

Entre los motivos más frecuentes para abandonar la lactancia aparecen la percepción de "quedarse sin leche" (26,2%), que el bebé dejó de tomar por decisión propia (17,1%), la sensación de que el niño "se quedaba con hambre" (16,5%), la necesidad de volver a trabajar (10,8%) y las dificultades para compatibilizar la lactancia con otras tareas de cuidado (10,2%).

Otro de los factores que preocupa a los especialistas es la influencia de las redes sociales y la publicidad. Ocho de cada diez madres y padres buscan información sobre crianza en internet y el 70% estuvo expuesto a anuncios de fórmulas infantiles. Según el estudio, esa exposición duplica las probabilidades de comprar esos productos y puede afectar la confianza en la lactancia materna.

Frente a este escenario, UNICEF y la Universidad de Belgrano recomiendan fortalecer la consejería durante el embarazo, el parto y el puerperio, ampliar la certificación de hospitales amigos de la lactancia, promover más espacios de extracción de leche en los lugares de trabajo y reforzar la regulación de la publicidad de sucedáneos de la leche materna.