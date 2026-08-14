Recuperaron un bosque clave de América Latina colocando 190 colmenas de abejas: 97.000 árboles no paran de crecer

El proceso comenzó entre 2014 y 2015, con un trabajo directo junto a los campesinos de la zona. Los responsables del proyecto visitaron sus hogares para explicarles la iniciativa y promover su participación. Entre 2016 y 2019 se plantaron los árboles y se instalaron las colmenas en distintos puntos de las montañas. La última etapa se desarrolló entre 2020 y 2021 y estuvo enfocada en capacitar a los habitantes para que pudieran continuar con el cuidado de los árboles y desarrollar la producción de miel. Pero, ¿Cuáles son resultados en la actualidad?

La función de los paneles de abejas en el bosque

La presencia de las abejas cumplió una función que fue más allá de la producción de miel. Las 190 colmenas favorecieron la polinización de la vegetación y contribuyeron a aumentar la diversidad de plantas en el área restaurada. Al desplazarse de flor en flor en busca de néctar y polen, las abejas transportaron el polen entre distintas plantas y favorecieron su reproducción natural.

Esta dinámica permitió que, además de los árboles plantados, comenzaran a aparecer nuevos arbustos, flores y otras especies vegetales sin necesidad de intervención humana directa. De esta manera, las abejas funcionaron como un complemento natural del proceso de restauración y ayudaron a acelerar la recuperación de la vegetación en este bosque.

Para 2026, cinco años después del cierre oficial del proyecto, la iniciativa ya no se encuentra en una etapa de siembra, sino de consolidación de sus resultados. Los 97.000 árboles nativos atravesaron la fase más vulnerable de su crecimiento y comenzaron a formar nuevos parches de bosque, mientras las comunidades continúan aprovechando la apicultura como una fuente complementaria de ingresos.