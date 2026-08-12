Google desplegará tres cables submarinos entre América, el Caribe y Europa

Google presentó Americas Connect, una nueva infraestructura digital que desplegará tres cables submarinos para reforzar la conectividad entre América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa. El proyecto ampliará la red existente y creará rutas redundantes que mejorarán la resiliencia y el alcance de los servicios tecnológicos y de Google Cloud.
La nueva apuesta de Google por la conectividad global
Según informa EFE, Google anunció el despliegue de una red de cables submarinos que conectará América, el Caribe y Europa. La iniciativa, llamada Americas Connect, busca fortalecer la infraestructura digital en la región y ampliar la capacidad de conexión entre continentes.
El proyecto incluye tres nuevos cables:
- Alisios: conectará República Dominicana, Panamá y Chile.
- Canoa: enlazará República Dominicana con Bermudas.
- OlaLuz: vinculará República Dominicana con Florida, en el sur de Estados Unidos.
Google también extenderá el cable Firmina hasta República Dominicana, ampliando su alcance entre América del Norte y América del Sur. Además, las rutas submarinas existentes —Curie, Nuvem y Sol— se interconectarán con los nuevos trazados para crear anillos de red redundantes hacia Estados Unidos y Europa.
Esta estructura permitirá mayor estabilidad, menor latencia y alternativas de conexión en caso de fallas o interrupciones.
Un anillo submarino en el Pacífico y nuevas rutas hacia Google Cloud
En el océano Pacífico, Google construirá un anillo submarino que conectará Chile con Panamá y sumará un tercer enlace desde Panamá hacia la costa oeste de Estados Unidos. Estas rutas brindarán conectividad directa a las regiones de Google Cloud en:
- Chile.
- Los Ángeles.
- Las Vegas.
Por el Caribe, el cable Alisios conectará Panamá con República Dominicana y desde allí se integrará a un anillo que enlaza con la costa este de Estados Unidos y las regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia.
En el Atlántico, el cable Canoa —que une República Dominicana con Bermudas— se interconectará con los cables Nuvem y Sol, creando rutas redundantes hacia Estados Unidos y Madrid, lo que permitirá una conexión directa entre América y Europa.
Un proyecto para mejorar la resiliencia digital
Según Google, Americas Connect mejorará el alcance, la confiabilidad y la resiliencia de la conectividad global al diversificar rutas y reforzar la infraestructura que sostiene servicios digitales y de nube. La iniciativa busca responder a la creciente demanda de tráfico entre América Latina, Estados Unidos y Europa, impulsada por el avance de la tecnología y la expansión de Google Cloud.
Con Americas Connect, Google refuerza su presencia en América Latina y amplía la conexión con Estados Unidos y Europa. La nueva red de cables submarinos marca un avance estratégico para la infraestructura tecnológica global y consolida la expansión de Google Cloud en la región.
En pocas palabras
- Google invierte: la compañía anunció una red de tres cables submarinos llamada Americas Connect para mejorar la conectividad global.
- Rutas estratégicas: Llos cables Alisios, Canoa y OlaLuz, junto con extensiones de Firmina, crearán anillos redundantes entre América Latina, EE.UU. y Europa.
- Objetivo de resiliencia: el proyecto busca asegurar mayor estabilidad, menor latencia y alternativas de conexión para servicios digitales y Google Cloud.