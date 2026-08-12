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Google desplegará tres cables submarinos entre América, el Caribe y Europa

Google anunció una nueva red de cables submarinos que conectará América Latina, EE.UU. y Europa para mejorar la infraestructura digital

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Google anunció una red de tres cables submarinos llamada Americas Connect para mejorar la conectividad global.
  • Google anunció una red de tres cables submarinos llamada Americas Connect para mejorar la conectividad global.

Google presentó Americas Connect, una nueva infraestructura digital que desplegará tres cables submarinos para reforzar la conectividad entre América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa. El proyecto ampliará la red existente y creará rutas redundantes que mejorarán la resiliencia y el alcance de los servicios tecnológicos y de Google Cloud.

La nueva apuesta de Google por la conectividad global

Según informa EFE, Google anunció el despliegue de una red de cables submarinos que conectará América, el Caribe y Europa. La iniciativa, llamada Americas Connect, busca fortalecer la infraestructura digital en la región y ampliar la capacidad de conexión entre continentes.

El proyecto incluye tres nuevos cables:

  • Alisios: conectará República Dominicana, Panamá y Chile.
  • Canoa: enlazará República Dominicana con Bermudas.
  • OlaLuz: vinculará República Dominicana con Florida, en el sur de Estados Unidos.
El proyecto busca asegurar mayor estabilidad, menor latencia y alternativas de conexi&oacute;n para servicios digitales y Google Cloud.

El proyecto busca asegurar mayor estabilidad, menor latencia y alternativas de conexión para servicios digitales y Google Cloud.

Google también extenderá el cable Firmina hasta República Dominicana, ampliando su alcance entre América del Norte y América del Sur. Además, las rutas submarinas existentes —Curie, Nuvem y Sol— se interconectarán con los nuevos trazados para crear anillos de red redundantes hacia Estados Unidos y Europa.

Esta estructura permitirá mayor estabilidad, menor latencia y alternativas de conexión en caso de fallas o interrupciones.

Un anillo submarino en el Pacífico y nuevas rutas hacia Google Cloud

En el océano Pacífico, Google construirá un anillo submarino que conectará Chile con Panamá y sumará un tercer enlace desde Panamá hacia la costa oeste de Estados Unidos. Estas rutas brindarán conectividad directa a las regiones de Google Cloud en:

  • Chile.
  • Los Ángeles.
  • Las Vegas.

Por el Caribe, el cable Alisios conectará Panamá con República Dominicana y desde allí se integrará a un anillo que enlaza con la costa este de Estados Unidos y las regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia.

En el Atlántico, el cable Canoa —que une República Dominicana con Bermudas— se interconectará con los cables Nuvem y Sol, creando rutas redundantes hacia Estados Unidos y Madrid, lo que permitirá una conexión directa entre América y Europa.

Un proyecto para mejorar la resiliencia digital

Según Google, Americas Connect mejorará el alcance, la confiabilidad y la resiliencia de la conectividad global al diversificar rutas y reforzar la infraestructura que sostiene servicios digitales y de nube. La iniciativa busca responder a la creciente demanda de tráfico entre América Latina, Estados Unidos y Europa, impulsada por el avance de la tecnología y la expansión de Google Cloud.

Con Americas Connect, Google refuerza su presencia en América Latina y amplía la conexión con Estados Unidos y Europa. La nueva red de cables submarinos marca un avance estratégico para la infraestructura tecnológica global y consolida la expansión de Google Cloud en la región.

FUENTE: EFE

En pocas palabras

  • Google invierte: la compañía anunció una red de tres cables submarinos llamada Americas Connect para mejorar la conectividad global.
  • Rutas estratégicas: Llos cables Alisios, Canoa y OlaLuz, junto con extensiones de Firmina, crearán anillos redundantes entre América Latina, EE.UU. y Europa.
  • Objetivo de resiliencia: el proyecto busca asegurar mayor estabilidad, menor latencia y alternativas de conexión para servicios digitales y Google Cloud.
Resumen generado por Thinkindot AI

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