Meta, Google y TikTok no tendrán inmunidad frente a miles de demandas por adicción en jóvenes

La decisión permite que miles de demandas sigan su curso, aumentando la presión sobre las plataformas tecnológicas, como Meta y TikTok, en Estados Unidos. EFE/EPA/ Allison Dinner.

La jueza: la inmunidad no aplica en este caso

La jueza Jacqueline Hong-Ngoc Nguyen escribió que el tribunal “no está de acuerdo” con los argumentos de las tecnológicas y que la ley no especifica claramente en qué escenarios se aplica la inmunidad.

El fallo también negó la petición de Meta de posponer el juicio en una demanda presentada por 19 estados, que acusa a la empresa de diseñar funciones perjudiciales que fomentan la adicción en menores y de engañar al público sobre la gravedad de estos riesgos.

Miles de demandas seguirán adelante

La decisión implica que más de 3.000 demandas contra Meta, Google, TikTok y Snap podrán continuar su curso. Entre ellas se incluyen acciones legales de:

Familias afectadas.

Escuelas.

Estados de EE.UU.

Organizaciones que denuncian daños físicos y mentales en jóvenes.

Los demandantes sostienen que las plataformas implementaron mecanismos de diseño adictivo, como notificaciones constantes, algoritmos de recomendación y funciones que prolongan el tiempo de uso.

Un contexto de creciente presión judicial

El fallo llega en un momento de fuerte escrutinio sobre las redes sociales en Estados Unidos. La semana pasada, un juzgado de Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares para crear un fondo de reparación destinado a la salud mental de jóvenes, al considerar que su modelo de operación perjudica la seguridad de los adolescentes.

La industria enfrenta una avalancha de demandas por el impacto de sus plataformas en la salud mental, la exposición a contenido dañino y la falta de controles adecuados para menores.

Qué implica este fallo para el futuro de la regulación

La decisión del Noveno Circuito podría influir en futuros casos y debates legislativos sobre la responsabilidad de las plataformas digitales. Si los tribunales continúan limitando la aplicación de la Sección 230, las empresas podrían enfrentar:

Mayores obligaciones de transparencia.

Cambios en el diseño de sus productos.

Nuevas normas de protección infantil.

Sanciones económicas más frecuentes.

El rechazo a la inmunidad de Meta, Google y TikTok marca un punto de inflexión en la regulación digital en Estados Unidos. La justicia abre la puerta a que miles de demandas por adicción en menores avancen, aumentando la presión sobre las plataformas para modificar prácticas y asumir responsabilidades.