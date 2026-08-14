El nuevo proyecto de Google promete transformar la conectividad en América Latina

La nueva red de cables submarinos Americas Connect, anunciada por Google, promete transformar la conectividad en América Latina. Con rutas que conectan Panamá, Chile, República Dominicana y Estados Unidos, el proyecto busca mejorar la velocidad, la resiliencia y el acceso a servicios tecnológicos avanzados en toda la región.
Más velocidad y menor latencia para América Latina
Americas Connect es la apuesta más reciente de Google para ampliar la infraestructura digital entre América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa. La iniciativa incorpora tres nuevos cables —Alisios, Canoa y OlaLuz— que permitirán mejorar la calidad de conexión en países clave de la región.
El objetivo es claro: ofrecer rutas más rápidas, estables y diversas para sostener el crecimiento del tráfico digital y la expansión de servicios basados en la nube.
El cable Alisios, que conectará Panamá, República Dominicana y Chile, será uno de los trazados más relevantes para la región. Su impacto se verá en:
- Mayor velocidad de transmisión.
- Reducción de latencia.
- Mejor desempeño para servicios de streaming, gaming y videoconferencias.
- Mayor capacidad para empresas que dependen de infraestructura cloud.
La conexión directa entre Chile y Panamá también permitirá rutas alternativas hacia Estados Unidos, reduciendo la dependencia de trazados únicos y mejorando la estabilidad ante fallas.
Un ecosistema más robusto para Google Cloud en la región
Americas Connect integrará nuevas rutas con regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles, Las Vegas, Carolina del Sur y Virginia. Para América Latina, esto significa:
- Acceso más rápido a servicios cloud.
- Mejor rendimiento para empresas que operan con IA, big data y análisis en tiempo real.
- Infraestructura más confiable para startups y desarrolladores.
- Soporte para gobiernos que migran servicios públicos a la nube.
La interconexión con cables existentes como Curie, Nuvem y Sol permitirá crear anillos redundantes que aumentan la resiliencia del sistema.
Aunque el foco está en América Latina, el cable Canoa —que une República Dominicana con Bermudas— permitirá conexiones directas hacia Madrid, fortaleciendo el vínculo digital entre la región y Europa. Esto abre oportunidades para:
- Empresas latinoamericanas que operan en mercados europeos.
- Plataformas tecnológicas con usuarios en ambos continentes.
- Proyectos de investigación y educación que requieren alta capacidad de transmisión.
Americas Connect posiciona a América Latina dentro de una infraestructura digital más robusta y global. Con nuevas rutas, mayor resiliencia y acceso ampliado a Google Cloud, la región se prepara para una etapa de crecimiento tecnológico que dependerá cada vez más de conexiones rápidas, seguras y diversificadas.
En pocas palabras
- Google invertirá: en la nueva red de cables submarinos Americas Connect para mejorar la conectividad en América Latina.
- Beneficios clave: mayor velocidad, menor latencia y resiliencia para servicios digitales y Google Cloud en la región.
- Conexión global: el proyecto amplía la infraestructura digital latinoamericana hacia Estados Unidos y Europa.