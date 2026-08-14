El nuevo proyecto de Google promete transformar la conectividad en América Latina

El cable Alisios, que conectará Panamá, República Dominicana y Chile, será uno de los trazados más relevantes para la región. Su impacto se verá en:

Mayor velocidad de transmisión.

Reducción de latencia.

Mejor desempeño para servicios de streaming, gaming y videoconferencias.

Mayor capacidad para empresas que dependen de infraestructura cloud.

La conexión directa entre Chile y Panamá también permitirá rutas alternativas hacia Estados Unidos, reduciendo la dependencia de trazados únicos y mejorando la estabilidad ante fallas.

Los beneficios clave son mayor velocidad, menor latencia y resiliencia para servicios digitales y Google Cloud en la región.

Un ecosistema más robusto para Google Cloud en la región

Americas Connect integrará nuevas rutas con regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles, Las Vegas, Carolina del Sur y Virginia. Para América Latina, esto significa:

Acceso más rápido a servicios cloud.

Mejor rendimiento para empresas que operan con IA, big data y análisis en tiempo real.

Infraestructura más confiable para startups y desarrolladores.

Soporte para gobiernos que migran servicios públicos a la nube.

La interconexión con cables existentes como Curie, Nuvem y Sol permitirá crear anillos redundantes que aumentan la resiliencia del sistema.

Aunque el foco está en América Latina, el cable Canoa —que une República Dominicana con Bermudas— permitirá conexiones directas hacia Madrid, fortaleciendo el vínculo digital entre la región y Europa. Esto abre oportunidades para:

Empresas latinoamericanas que operan en mercados europeos.

Plataformas tecnológicas con usuarios en ambos continentes.

Proyectos de investigación y educación que requieren alta capacidad de transmisión.

Americas Connect posiciona a América Latina dentro de una infraestructura digital más robusta y global. Con nuevas rutas, mayor resiliencia y acceso ampliado a Google Cloud, la región se prepara para una etapa de crecimiento tecnológico que dependerá cada vez más de conexiones rápidas, seguras y diversificadas.