El país de América Latina en el que te pueden sacar la licencia de conducir por abandonar un perro en la calle

El dictamen señala el uso de un auto como un agravante para el delito, ya que facilita el traslado del animal hacia lugares lejanos o de difícil acceso. Dicha acción dificulta un posible rescate o la identificación del responsable. Costa incluyó una declaración contundente sobre la gravedad del acto en su informe oficial.

América Latina avanza en la protección de los animales domésticos.

"Por lo tanto, el método empleado no es neutral. Aumenta el sufrimiento del animal, agrava el riesgo de muerte, atropello, hambre, sed, enfermedades, exposición a la intemperie y ataques de otros animales, además de poner en peligro la seguridad vial", afirmó. La normativa aprobada duplica la sanción económica si ocurren lesiones fatales o atropellos.

Quiénes pueden perder la licencia de conducir

La reincidencia durante un plazo de veinticuatro meses provocará la cancelación total de la licencia. El proyecto sustitutivo incluye normativas idénticas para embarcaciones, ya que se contempla castigar a quienes utilicen lanchas o motos acuáticas para dejar mascotas a su suerte en ríos o lagos.

El autor rechazó categorizar la acción como una simple irregularidad administrativa. El político argumentó la necesidad de aplicar respuestas estatales firmes ante el peligro vial: "La Constitución Federal, al disponer sobre el medio ambiente ecológicamente equilibrado, impone al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo, incluyendo expresamente la protección de la fauna".