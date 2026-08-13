La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para penalizar severamente el abandono de animales en la vía pública. La iniciativa busca convertir a la nación en pionera de América Latina en materia de protección de la fauna.
El país de América Latina en el que te pueden sacar la licencia de conducir por abandonar un perro en la calle
Una nación de América Latina que busca castigar el abandono animal con multas severas. Quitarán el permiso a los infractores
El texto marca el abandono de perros o gatos como una infracción grave dentro del Código de Tránsito. Los legisladores enviaron la propuesta al Senado para su revisión final.
Sanciones inéditas en América Latina
El diputado Fred Costa presentó la medida legislativa. La sanción estipula una multa equivalente a diez veces el valor habitual para faltas graves. Las autoridades suspenderán el carnet de conducir por doce meses a los responsables. El castigo ascenderá a dieciocho meses si la persona abandona un perro o un gato.
El dictamen señala el uso de un auto como un agravante para el delito, ya que facilita el traslado del animal hacia lugares lejanos o de difícil acceso. Dicha acción dificulta un posible rescate o la identificación del responsable. Costa incluyó una declaración contundente sobre la gravedad del acto en su informe oficial.
"Por lo tanto, el método empleado no es neutral. Aumenta el sufrimiento del animal, agrava el riesgo de muerte, atropello, hambre, sed, enfermedades, exposición a la intemperie y ataques de otros animales, además de poner en peligro la seguridad vial", afirmó. La normativa aprobada duplica la sanción económica si ocurren lesiones fatales o atropellos.
Quiénes pueden perder la licencia de conducir
La reincidencia durante un plazo de veinticuatro meses provocará la cancelación total de la licencia. El proyecto sustitutivo incluye normativas idénticas para embarcaciones, ya que se contempla castigar a quienes utilicen lanchas o motos acuáticas para dejar mascotas a su suerte en ríos o lagos.
El autor rechazó categorizar la acción como una simple irregularidad administrativa. El político argumentó la necesidad de aplicar respuestas estatales firmes ante el peligro vial: "La Constitución Federal, al disponer sobre el medio ambiente ecológicamente equilibrado, impone al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo, incluyendo expresamente la protección de la fauna".
En pocas palabras
- Brasil: aprueba ley para penalizar abandono de animales con multas y suspensión de licencia de conducir.
- Sanciones: multas equivalentes a diez veces lo habitual y suspensión del carnet por 12 meses.
- América Latina: busca ser pionera en protección de fauna con castigos severos para infractores.