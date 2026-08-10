China pierde la paciencia y apunta contra Estados Unidos por un acuerdo millonario en América Latina

Una disputa entre China y Estados Unidos llegó esta semana al escenario de un país de América Latina y puso en el centro de la discusión un acuerdo tecnológico.
La Embajada de China en Argentina acusó a Estados Unidos de intentar frenar la cooperación entre empresas argentinas y Huawei, luego de que una cooperativa eléctrica denunciara presiones vinculadas con las visas de sus directivos.
La embajada de China en Argentina acusa a Estados Unidos de obstaculizar la cooperación
El conflicto involucra a CALF, la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén, que analiza trabajar con Huawei en un proyecto de infraestructura tecnológica, incluido un centro de datos. La iniciativa en este país de América Latina adquiere una importancia adicional porque Neuquén es el corazón de Vaca Muerta, una de las principales zonas energéticas de la Argentina.
Según denunció CALF, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos advirtieron que los directivos de la cooperativa podían enfrentar restricciones o la revocación de sus visas estadounidenses si avanzaban con la cooperación con Huawei. La empresa llevó el planteo por escrito a la representación diplomática y también informó de la situación a la Cancillería argentina.
China y Estados Unidos chocan en Argentina por Huawei: una disputa tecnológica que llegó a Neuquén
La reacción de Beijing fue inmediata. La Embajada china en Buenos Aires calificó las acciones estadounidenses de “arrogantes” y basadas en prejuicios y sostuvo que representan una falta de respeto a la soberanía de otros países y una vulneración de los principios del libre mercado. También reclamó que Washington modifique su postura frente a China y abandone lo que describió como prácticas hegemónicas.
Estados Unidos, por su parte, sostiene que sus advertencias están relacionadas con cuestiones de seguridad nacional. El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, defendió la facultad de Washington para determinar quién puede ingresar a su territorio y argumentó que las medidas forman parte de su política para proteger sus intereses de seguridad frente a empresas vinculadas con China.
Huawei ocupa desde hace años un lugar sensible en la disputa tecnológica entre ambas potencias. Washington considera que la compañía representa un riesgo para la seguridad y ha impuesto restricciones a sus operaciones y al acceso a tecnología estadounidense. Beijing rechaza esas acusaciones y sostiene que Estados Unidos utiliza el argumento de la seguridad para limitar la competencia de empresas chinas.
En pocas palabras
- China acusa a EE.UU. de frenar un acuerdo tecnológico millonario entre Huawei y una cooperativa eléctrica argentina.
- La Embajada de EE.UU. advirtió sobre restricciones de visas a directivos que avancen con Huawei, citando seguridad nacional.
- Beijing calificó las acciones estadounidenses de "arrogantes" y una violación al libre mercado y la soberanía.