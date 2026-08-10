China pierde la paciencia y apunta contra Estados Unidos por un acuerdo millonario en América Latina

Según denunció CALF, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos advirtieron que los directivos de la cooperativa podían enfrentar restricciones o la revocación de sus visas estadounidenses si avanzaban con la cooperación con Huawei. La empresa llevó el planteo por escrito a la representación diplomática y también informó de la situación a la Cancillería argentina.

China y Estados Unidos chocan en Argentina por Huawei: una disputa tecnológica que llegó a Neuquén

La reacción de Beijing fue inmediata. La Embajada china en Buenos Aires calificó las acciones estadounidenses de “arrogantes” y basadas en prejuicios y sostuvo que representan una falta de respeto a la soberanía de otros países y una vulneración de los principios del libre mercado. También reclamó que Washington modifique su postura frente a China y abandone lo que describió como prácticas hegemónicas.

Estados Unidos, por su parte, sostiene que sus advertencias están relacionadas con cuestiones de seguridad nacional. El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, defendió la facultad de Washington para determinar quién puede ingresar a su territorio y argumentó que las medidas forman parte de su política para proteger sus intereses de seguridad frente a empresas vinculadas con China.

Huawei ocupa desde hace años un lugar sensible en la disputa tecnológica entre ambas potencias. Washington considera que la compañía representa un riesgo para la seguridad y ha impuesto restricciones a sus operaciones y al acceso a tecnología estadounidense. Beijing rechaza esas acusaciones y sostiene que Estados Unidos utiliza el argumento de la seguridad para limitar la competencia de empresas chinas.