Marca China bajó los precios de sus autos millones de pesos en Argentina

La marca automotriz Dongfeng sorprendió al rubro motor con una fuerte reducción de precios para toda su gama nacional. La firma decidió bajar los valores de toda su línea de autos equipados con tecnologías limpias.
La compañía originaria de China implementó una importante rebaja para las tres versiones de bajas emisiones disponibles actualmente en el país. Los descuentos superan los cuatro mil dólares en algunos casos.
Las rebajas
El modelo denominado BOX EV encabeza la nómina de los grandes descuentos oficiales para salir a la calle. Estos son todos los descuentos, que representan una rebaja pocas veces vista en nuestro país:
- BOX EV: el modelo compacto cien por ciento eléctrico bajó desde 29.700 hasta un piso de 24.990 dólares.
- MAGE HEV: el vehículo de mecánica híbrida pasó de costar 34.400 a unos 30.990 de la misma moneda.
- HUGE HEV: la versión híbrida más equipada redujo su valor final de 36.700 a 33.990 dólares.
Las mecánicas híbridas brindan beneficios notables para reducir el consumo de combustible durante los trayectos diarios. Los conductores encuentran en dichos modelos soluciones eficientes para moverse por largas distancias sin depender de un enchufe de carga.
Precios sustentables
El mercado de Argentina muestra un interés firme y sostenido por los motores alternativos. La reciente caída en los precios de lista ayuda a los futuros compradores a subirse a tecnologías mucho más modernas. La marca asiática consolida su posición comercial de venta frente a un nicho de usuarios cada vez más amplio.
Los concesionarios autorizados ya ofrecen los modelos con las tarifas rebajadas en plena vigencia. El ajuste en los montos representa un movimiento comercial muy agresivo del fabricante para dominar el sector sustentable local. La novedosa estrategia de ventas acerca las opciones de movilidad limpia a las familias interesadas en cuidar el medio ambiente.
En pocas palabras
- Dongfeng bajó precios: la marca automotriz china aplicó fuertes rebajas en sus autos eléctricos e híbridos.
- Ahorro significativo: los descuentos alcanzan hasta los cuatro mil dólares en algunos modelos.
- Impulso al mercado: las rebajas buscan ganar lugar en el mercado nacional de movilidad sustentable.