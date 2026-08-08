Marca China bajó los precios de sus autos millones de pesos en Argentina

BOX EV: el modelo compacto cien por ciento eléctrico bajó desde 29.700 hasta un piso de 24.990 dólares .

. MAGE HEV: el vehículo de mecánica híbrida pasó de costar 34.400 a unos 30.990 de la misma moneda.

HUGE HEV: la versión híbrida más equipada redujo su valor final de 36.700 a 33.990 dólares.

El Box EV es uno de los autos más accesibles de Argentina.

Las mecánicas híbridas brindan beneficios notables para reducir el consumo de combustible durante los trayectos diarios. Los conductores encuentran en dichos modelos soluciones eficientes para moverse por largas distancias sin depender de un enchufe de carga.

Precios sustentables

El mercado de Argentina muestra un interés firme y sostenido por los motores alternativos. La reciente caída en los precios de lista ayuda a los futuros compradores a subirse a tecnologías mucho más modernas. La marca asiática consolida su posición comercial de venta frente a un nicho de usuarios cada vez más amplio.

Dongfeng tiene una estrategia de precios agresiva en Argentina.

Los concesionarios autorizados ya ofrecen los modelos con las tarifas rebajadas en plena vigencia. El ajuste en los montos representa un movimiento comercial muy agresivo del fabricante para dominar el sector sustentable local. La novedosa estrategia de ventas acerca las opciones de movilidad limpia a las familias interesadas en cuidar el medio ambiente.