Volkswagen aplicó una actualización promedio del 1 % en las listas de precios de casi toda su gama de vehículos comerciales y de pasajeros en la Argentina. Sin embargo, la compañía alemana resolvió hacer una excepción estratégica con la Volkswagen Amarok, su icónica pickup mediana producida en la planta industrial de General Pacheco, provincia de Buenos Aires. Tras quedar en el tercer escalón del podio de ventas del segmento en lo que va del año, la camioneta mantiene intactos los valores vigentes durante el mes anterior para encarar agosto con una propuesta más competitiva frente a sus rivales directos.
Volkswagen Amarok congeló sus precios: cuál es el valor de cada versión
Tras ubicarse tercera en ventas detrás de Hilux y Ranger, la marca alemana decidió mantener sin cambios los valores de su pick up fabricada en General Pacheco, a pesar del ajuste aplicado en el resto de su catálogo
Esta estabilidad en los precios busca dinamizar la demanda en un mercado altamente competitivo, donde las camionetas de una tonelada de carga juegan un rol clave tanto para el trabajo del campo y la industria como para el uso personal diario.
Precios de la Volkswagen Amarok para agosto de 2026
La gama de la Amarok se destaca por ofrecer una amplia variedad de versiones, que abarcan desde opciones de entrada de gama pensadas para el trabajo intensivo con motores 2.0 TDI hasta las configuraciones más equipadas y potentes del segmento impulsadas por el emblemático motor V6 de 3.0 litros.
El listado completo de precios de la Volkswagen Amarok por versión se compone de las siguientes opciones:
- Amarok Trendline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $51.929.800
- Amarok Trendline TDI MT 4x4 G2 MY25/26: $61.894.950
- Amarok Comfortline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $59.569.000
- Amarok Comfortline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: $63.546.250
- Amarok Highline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $64.236.050
- Amarok Highline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: $70.458.850
- Amarok Comfortline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $73.301.700
- Amarok Highline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $86.397.750
- Amarok Extreme V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $92.427.900
- Amarok Hero V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $92.427.900
- Amarok Black Style V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $93.430.750,36
El panorama de ventas de pickups medianas en Argentina
La decisión comercial de mantener fijos los precios responde directamente a la dinámica de patentamientos registrada en los últimos meses en el mercado local. Según las cifras oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la competencia en el segmento de las pick ups sigue estando liderada por los tres modelos de producción nacional de mayor trayectoria.
En el acumulado del año, la Toyota Hilux (producida en Zárate) sostiene el liderazgo absoluto en los registros de ventas, seguida por la nueva generación de la Ford Ranger (fabricada en General Pacheco). Por su parte, la Volkswagen Amarok se ubica en el tercer lugar del ranking nacional, consolidando de todos modos un volumen sustancial de operaciones en el país.
Pickups: el ranking acumulado de ventas en lo que va del año
- Toyota Hilux: 18.431 patentamientos
- Ford Ranger: 12.226 patentamientos
- Volkswagen Amarok: 9.294 patentamientos
Con esta estrategia de contención de valores para su modelo insignia, la marca busca recortar distancias en el tablero general de ventas y sostener la participación en un sector donde el factor precio y la financiación resultan clave al momento de la decisión de compra.
En pocas palabras
- Volkswagen Amarok: La pickup alemana mantiene sus precios en agosto, a diferencia del resto de la gama.
- Contexto de mercado: La Amarok se posiciona tercera en ventas, detrás de Hilux y Ranger, buscando competitividad.
- Precios y versiones: Se detallan los valores de las distintas configuraciones, incluyendo motores TDI y V6.