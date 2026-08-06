Volkswagen Amarok congeló sus precios: cuál es el valor de cada versión

El listado completo de precios de la Volkswagen Amarok por versión se compone de las siguientes opciones:

Amarok Trendline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $51.929.800

Amarok Trendline TDI MT 4x4 G2 MY25/26: $61.894.950

Amarok Comfortline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $59.569.000

Amarok Comfortline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: $63.546.250

Amarok Highline TDI MT 4x2 G2 MY25/26: $64.236.050

Amarok Highline TDI AT 4x2 G2 MY25/26: $70.458.850

Amarok Comfortline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $73.301.700

Amarok Highline V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $86.397.750

Amarok Extreme V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $92.427.900

Amarok Hero V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $92.427.900

Amarok Black Style V6 AT 4x4 G2 MY25/26: $93.430.750,36

El panorama de ventas de pickups medianas en Argentina

La decisión comercial de mantener fijos los precios responde directamente a la dinámica de patentamientos registrada en los últimos meses en el mercado local. Según las cifras oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la competencia en el segmento de las pick ups sigue estando liderada por los tres modelos de producción nacional de mayor trayectoria.

En el acumulado del año, la Toyota Hilux (producida en Zárate) sostiene el liderazgo absoluto en los registros de ventas, seguida por la nueva generación de la Ford Ranger (fabricada en General Pacheco). Por su parte, la Volkswagen Amarok se ubica en el tercer lugar del ranking nacional, consolidando de todos modos un volumen sustancial de operaciones en el país.

Pickups: el ranking acumulado de ventas en lo que va del año

Toyota Hilux: 18.431 patentamientos

Ford Ranger: 12.226 patentamientos

Volkswagen Amarok: 9.294 patentamientos

Con esta estrategia de contención de valores para su modelo insignia, la marca busca recortar distancias en el tablero general de ventas y sostener la participación en un sector donde el factor precio y la financiación resultan clave al momento de la decisión de compra.