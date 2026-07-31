Este viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, Territorio Yacopini realizará una nueva edición del Festival en el Territorio #SaleInvierno, con importantes descuentos en modelos seleccionados de BYD, Chevrolet, Nissan y Volkswagen. La propuesta incluye vehículos eléctricos, híbridos, SUVs y pickups, con stock limitado y entrega inmediata.
Dos días para cambiar el auto: Territorio Yacopini presenta una gran liquidación de unidades seleccionadas
Territorio Yacopini organiza una liquidación de unidades seleccionadas de BYD, Chevrolet, Nissan y Volkswagen los días 31 de julio y 1 de agosto en Godoy Cruz
Con el objetivo de acercar nuevas oportunidades a quienes buscan cambiar su vehículo o dar el salto a un 0 km, Territorio Yacopini llevará adelante una nueva edición del Festival en el Territorio #SaleInvierno, una acción comercial que concentrará durante dos días promociones exclusivas en unidades seleccionadas de las marcas BYD, Chevrolet, Nissan y Volkswagen.
La propuesta se desarrollará el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto en el salón de ventas ubicado en San Martín Sur 600, Godoy Cruz, donde los visitantes podrán acceder a precios promocionales, conocer de cerca los modelos disponibles y recibir asesoramiento personalizado sobre financiación y alternativas de compra.
¿Qué vehículos vas a encontrar?
Uno de los grandes protagonistas de la liquidación será BYD, la marca líder mundial en movilidad eléctrica, que ofrecerá bonificaciones especiales en tres de sus modelos más destacados. El Dolphin Mini GL, un hatchback 100 % eléctrico pensado para la movilidad urbana, combina dimensiones compactas, un completo equipamiento tecnológico y la reconocida Blade Battery, ofreciendo eficiencia y seguridad. Durante la promoción tendrá un valor de USD 23.500, cuando su precio habitual es de USD 24.000.
También formará parte de la propuesta el Yuan Pro GS, un SUV eléctrico que se destaca por su excelente autonomía, amplio espacio interior y alto nivel de confort, ideal tanto para el uso diario como para viajes. Su precio promocional será de USD 31.100, frente a los USD 31.800 habituales.
Completa la oferta de la marca el Song Pro GL, un SUV híbrido enchufable que combina un motor naftero con uno eléctrico para brindar un excelente equilibrio entre prestaciones, autonomía y bajo consumo. Este modelo estará disponible por USD 34.000, con una rebaja respecto de su valor anterior de USD 34.800.
En los tres casos, se trata del precio final, “puesto en calle”.
Para los fans de Chevrolet
En Chevrolet, la propuesta estará encabezada por la Tracker RS, una de las versiones más deportivas del exitoso SUV compacto de la marca. Con un diseño renovado, gran equipamiento tecnológico y excelentes prestaciones para el uso urbano y en ruta, podrá adquirirse por $39.500.000 más gastos, cuando su precio anterior era de $40.700.000. La promoción alcanza únicamente a cuatro unidades.
La pick-up de Nissan
La marca Nissan participará con la Frontier S 4x2, una pick-up reconocida por su robustez, confiabilidad y capacidad de trabajo, sin resignar confort para el uso cotidiano. El modelo estará disponible desde $42.300.000 más gastos, convirtiéndose en una de las opciones más competitivas del segmento.
Lo nuevo de Volkswagen
Volkswagen también tendrá un importante protagonismo durante el evento. Entre las promociones se encuentra la Nivus Comfortline 200 TSI AT, un SUV de estilo coupé que combina diseño, tecnología y eficiencia, disponible desde $39.200.000
Además, la marca ofrecerá precios especiales en una amplia gama de modelos. El nuevo Tera Comfort 170 TSI AT, un SUV compacto pensado para quienes buscan versatilidad y conectividad, estará disponible desde $36.600.000, mientras que la versión Tera Outfit partirá desde $42.500.000.
Para quienes buscan un vehículo familiar con mayor espacio y confort, estarán disponibles el Taos Comfortline 250 TSI AT, desde $50.900.000, y el Taos Highline 250 TSI AT, desde $55.700.000, ambos reconocidos por su completo equipamiento, seguridad y prestaciones para viajes.
En el segmento de las pick-ups, Volkswagen presentará toda la gama Amarok con precios promocionales. La Trendline TDI 4x2 estará disponible desde $44.600.000, mientras que la Trendline 4x4 partirá desde $54.800.000. También habrá oportunidades para quienes buscan versiones con mayor potencia y equipamiento, como la Comfortline V6, desde $61.200.000; la Extreme V6, desde $76.600.000; y la exclusiva Black Style V6, desde $78.800.000, una de las versiones tope de gama de la marca.
Asesoramiento exclusivo y servicio posventa
Durante ambas jornadas, el equipo comercial de Territorio Yacopini brindará asesoramiento personalizado para que cada cliente encuentre el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades, además de informar sobre las alternativas de financiación vigentes y las posibilidades de entrega inmediata.
Además de las promociones especiales, quienes elijan un vehículo en Territorio Yacopini acceden al respaldo de uno de los servicios posventa más completos de la región. El grupo cuenta con talleres oficiales propios para cada una de sus marcas, equipados con tecnología de última generación y atendidos por técnicos especialmente capacitados y certificados por las terminales. Esto garantiza diagnósticos precisos, mantenimiento con repuestos originales y una atención personalizada que acompaña al cliente durante toda la vida útil de su vehículo.
Acercate, la promoción estará vigente únicamente el viernes 31 de julio, de 10 a 14 y de 15 a 19, y el sábado 1 de agosto, de 10 a 14, en San Martín Sur 600, Godoy Cruz.
Ficha del evento
Evento: Festival en el Territorio #SaleInvierno
Cuándo: Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto.
Horarios:
- Viernes: de 10 a 14 y de 15 a 19.
- Sábado: de 10 a 14.
Dónde: Territorio Yacopini – San Martín Sur 600, Godoy Cruz.
Marcas participantes:
- BYD
- Chevrolet
- Nissan
- Volkswagen
Qué habrá: Liquidación de unidades seleccionadas con precios promocionales, asesoramiento comercial, opciones de financiación y entrega inmediata (según disponibilidad de stock).
En pocas palabras
- Liquidación de vehículos: Territorio Yacopini ofrece descuentos en unidades de BYD, Chevrolet, Nissan y Volkswagen los días 31 de julio y 1 de agosto.
- Marcas y modelos: se destacan vehículos eléctricos, híbridos, SUVs y pickups con entrega inmediata y stock limitado.
- Ubicación y horarios: el evento se realizará en San Martín Sur 600, Godoy Cruz, con horarios específicos para cada día.