Dos días para cambiar el auto: Territorio Yacopini presenta una gran liquidación de unidades seleccionadas

¿Qué vehículos vas a encontrar?

Uno de los grandes protagonistas de la liquidación será BYD, la marca líder mundial en movilidad eléctrica, que ofrecerá bonificaciones especiales en tres de sus modelos más destacados. El Dolphin Mini GL, un hatchback 100 % eléctrico pensado para la movilidad urbana, combina dimensiones compactas, un completo equipamiento tecnológico y la reconocida Blade Battery, ofreciendo eficiencia y seguridad. Durante la promoción tendrá un valor de USD 23.500, cuando su precio habitual es de USD 24.000.

También formará parte de la propuesta el Yuan Pro GS, un SUV eléctrico que se destaca por su excelente autonomía, amplio espacio interior y alto nivel de confort, ideal tanto para el uso diario como para viajes. Su precio promocional será de USD 31.100, frente a los USD 31.800 habituales.

Completa la oferta de la marca el Song Pro GL, un SUV híbrido enchufable que combina un motor naftero con uno eléctrico para brindar un excelente equilibrio entre prestaciones, autonomía y bajo consumo. Este modelo estará disponible por USD 34.000, con una rebaja respecto de su valor anterior de USD 34.800.

En los tres casos, se trata del precio final, “puesto en calle”.

Para los fans de Chevrolet

En Chevrolet, la propuesta estará encabezada por la Tracker RS, una de las versiones más deportivas del exitoso SUV compacto de la marca. Con un diseño renovado, gran equipamiento tecnológico y excelentes prestaciones para el uso urbano y en ruta, podrá adquirirse por $39.500.000 más gastos, cuando su precio anterior era de $40.700.000. La promoción alcanza únicamente a cuatro unidades.

La pick-up de Nissan

La marca Nissan participará con la Frontier S 4x2, una pick-up reconocida por su robustez, confiabilidad y capacidad de trabajo, sin resignar confort para el uso cotidiano. El modelo estará disponible desde $42.300.000 más gastos, convirtiéndose en una de las opciones más competitivas del segmento.

Lo nuevo de Volkswagen

Volkswagen también tendrá un importante protagonismo durante el evento. Entre las promociones se encuentra la Nivus Comfortline 200 TSI AT, un SUV de estilo coupé que combina diseño, tecnología y eficiencia, disponible desde $39.200.000

Además, la marca ofrecerá precios especiales en una amplia gama de modelos. El nuevo Tera Comfort 170 TSI AT, un SUV compacto pensado para quienes buscan versatilidad y conectividad, estará disponible desde $36.600.000, mientras que la versión Tera Outfit partirá desde $42.500.000.

El nuevo Tera Comfort 170 TSI AT, un SUV compacto pensado para quienes buscan versatilidad y conectividad.

Para quienes buscan un vehículo familiar con mayor espacio y confort, estarán disponibles el Taos Comfortline 250 TSI AT, desde $50.900.000, y el Taos Highline 250 TSI AT, desde $55.700.000, ambos reconocidos por su completo equipamiento, seguridad y prestaciones para viajes.

En el segmento de las pick-ups, Volkswagen presentará toda la gama Amarok con precios promocionales. La Trendline TDI 4x2 estará disponible desde $44.600.000, mientras que la Trendline 4x4 partirá desde $54.800.000. También habrá oportunidades para quienes buscan versiones con mayor potencia y equipamiento, como la Comfortline V6, desde $61.200.000; la Extreme V6, desde $76.600.000; y la exclusiva Black Style V6, desde $78.800.000, una de las versiones tope de gama de la marca.

Asesoramiento exclusivo y servicio posventa

Durante ambas jornadas, el equipo comercial de Territorio Yacopini brindará asesoramiento personalizado para que cada cliente encuentre el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades, además de informar sobre las alternativas de financiación vigentes y las posibilidades de entrega inmediata.

Además de las promociones especiales, quienes elijan un vehículo en Territorio Yacopini acceden al respaldo de uno de los servicios posventa más completos de la región. El grupo cuenta con talleres oficiales propios para cada una de sus marcas, equipados con tecnología de última generación y atendidos por técnicos especialmente capacitados y certificados por las terminales. Esto garantiza diagnósticos precisos, mantenimiento con repuestos originales y una atención personalizada que acompaña al cliente durante toda la vida útil de su vehículo.

Acercate, la promoción estará vigente únicamente el viernes 31 de julio, de 10 a 14 y de 15 a 19, y el sábado 1 de agosto, de 10 a 14, en San Martín Sur 600, Godoy Cruz.

El evento se realizará en San Martín Sur 600, Godoy Cruz, con horarios específicos para cada día.

Ficha del evento

Evento: Festival en el Territorio #SaleInvierno

Cuándo: Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto.

Horarios:

Viernes: de 10 a 14 y de 15 a 19 .

de y de . Sábado: de 10 a 14.

Dónde: Territorio Yacopini – San Martín Sur 600, Godoy Cruz.

Marcas participantes:

BYD

Chevrolet

Nissan

Volkswagen

Qué habrá: Liquidación de unidades seleccionadas con precios promocionales, asesoramiento comercial, opciones de financiación y entrega inmediata (según disponibilidad de stock).