Con el propósito de premiar la confianza de quienes lo eligen día a día, Territorio Yacopini lanzó Comunidad Territorio, su nuevo programa de fidelización exclusivo y sin costo.
Territorio Yacopini lanza beneficios exclusivos para sus clientes con Comunidad Territorio
Territorio Yacopini presenta Comunidad Territorio, un programa con beneficios exclusivos para sus clientes, que ofrece eventos y descuentos durante todo el año
La presentación elegida fue a través de una experiencia inolvidable: una función especial y exclusiva de Toy Story 5, que los clientes disfrutaron el viernes pasado en la sala VIP de Cinemacenter (La Barraca), acompañada por el clásico obsequio de pochoclos para completar una tarde perfecta en familia.
Esta función de cine fue el puntapié inicial de una iniciativa que fortalecer el vínculo con sus clientes y acompañarlos a través de experiencias, entretenimiento y ahorros.
Un ecosistema de beneficios para todo el año
Comunidad Territorio está pensado para ofrecer descuentos, promociones especiales y acceso a eventos exclusivos durante todo el año, sin ningún tipo de costo para el usuario.
La agenda de beneficios ya está en marcha y, durante el mes de julio, los miembros del programa podrán acceder a:
- Eventos y espectáculos: 2x1 en entradas para la prestigiosa feria de vinos Alta Gama by Sheraton, y para grandes obras de teatro como "Toy de Gira" de Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza, entre otras propuestas de la agenda cultural de Mendoza y San Juan.
- Gastronomía: descuentos exclusivos en reconocidos restaurantes y bodegas como El Gallego, TBT y Martino Wines.
- Variedad de rubros: beneficios en bodegas, restaurantes, gimnasios, entretenimientos y comercios adheridos de distintas categorías.
Cómo sumarse a la Comunidad
El acceso al programa es completamente gratuito y está destinado a todos los clientes de cualquiera de las marcas del grupo (Nissan, BYD, Chevrolet, Volkswagen y la división Usados). Para empezar a disfrutar de los beneficios, los pasos son muy sencillos:
- Registrate: realizá el alta sin cargo en el sitio web oficial
- Disfrutá: comenzá a vivir la experiencia de ser parte del concesionario más grande de Cuyo.
Más información: [email protected] o en comunidadterritorio.com.ar