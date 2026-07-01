Territorio Yacopini lanza beneficios exclusivos para sus clientes con Comunidad Territorio

Un ecosistema de beneficios para todo el año

Comunidad Territorio está pensado para ofrecer descuentos, promociones especiales y acceso a eventos exclusivos durante todo el año, sin ningún tipo de costo para el usuario.

La agenda de beneficios ya está en marcha y, durante el mes de julio, los miembros del programa podrán acceder a:

Eventos y espectáculos: 2x1 en entradas para la prestigiosa feria de vinos Alta Gama by Sheraton, y para grandes obras de teatro como "Toy de Gira" de Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza, entre otras propuestas de la agenda cultural de Mendoza y San Juan.

2x1 en entradas para la prestigiosa feria de vinos Alta Gama by Sheraton, y para grandes obras de teatro como "Toy de Gira" de Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza, entre otras propuestas de la agenda cultural de Mendoza y San Juan. Gastronomía: descuentos exclusivos en reconocidos restaurantes y bodegas como El Gallego, TBT y Martino Wines.

descuentos exclusivos en reconocidos restaurantes y bodegas como El Gallego, TBT y Martino Wines. Variedad de rubros: beneficios en bodegas, restaurantes, gimnasios, entretenimientos y comercios adheridos de distintas categorías.

Cómo sumarse a la Comunidad

El acceso al programa es completamente gratuito y está destinado a todos los clientes de cualquiera de las marcas del grupo (Nissan, BYD, Chevrolet, Volkswagen y la división Usados). Para empezar a disfrutar de los beneficios, los pasos son muy sencillos:

Registrate: realizá el alta sin cargo en el sitio web oficial

realizá el alta sin cargo en el sitio web oficial Disfrutá: comenzá a vivir la experiencia de ser parte del concesionario más grande de Cuyo.

"Para Territorio Yacopini, la fidelización ya no pasa solamente por vender autos: pasa por seguir acompañando cada camino y celebrar la confianza de la comunidad mendocina con propuestas de valor real", destacaron desde la concesionaria. "Para Territorio Yacopini, la fidelización ya no pasa solamente por vender autos: pasa por seguir acompañando cada camino y celebrar la confianza de la comunidad mendocina con propuestas de valor real", destacaron desde la concesionaria.

Más información: [email protected] o en comunidadterritorio.com.ar