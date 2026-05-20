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Territorio Yacopini invita a otra jornada mundialista con intercambio de figuritas y premios

El concesionario realizará este sábado una nueva edición de “Yacopamos Territorio” con actividades, sorteos y beneficios exclusivos para acceder a autos 0km

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El concesionario Territorio Yacopini sigue con sus jornadas de intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026.

El concesionario Territorio Yacopini sigue con sus jornadas de intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026.

Foto: Gentileza Territorio Yacopini

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comienza a vivirse y Territorio Yacopini lo celebra con una propuesta pensada para toda la familia. Este sábado 23 de mayo, de 11 a 13, el concesionario abrirá sus puertas para llevar adelante una nueva edición de “Yacopamos Territorio”, una jornada especial que combinará fútbol, entretenimiento y oportunidades comerciales.

El evento se realizará en la sede de Av. San Martín Sur 600, en Godoy Cruz, donde el clima mundialista será el gran protagonista. Durante la mañana, grandes y chicos podrán disfrutar de distintas actividades recreativas vinculadas al fútbol y al próximo Mundial.

Uno de los principales atractivos será el espacio de intercambio de figuritas, pensado para que coleccionistas y fanáticos puedan completar su álbum de figuritas en un ambiente distendido y familiar.

Yacopamos Territorio - intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026 en Territorio Yacopini
Familias completas se dan cita los s&aacute;bados en Territorio Yacopini para intercambiar figuritas y participar de juegos, sorteos y beneficios exclusivos para acceder a autos 0km.

Familias completas se dan cita los sábados en Territorio Yacopini para intercambiar figuritas y participar de juegos, sorteos y beneficios exclusivos para acceder a autos 0km.

Territorio Yacopini lanza además promos de autos 0km

Además, habrá una kermesse con juegos para todas las edades, sorteos de figuritas y premios relacionados con la Selección Argentina.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para compartir en familia y comenzar a palpitar la ilusión mundialista en un contexto de diversión y entretenimiento.

La iniciativa será abierta al público en general y también incluirá promociones y beneficios exclusivos para quienes estén interesados en acceder a un auto 0km, renovar su vehículo o conocer las últimas novedades de las marcas que integran el grupo Yacopini.

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