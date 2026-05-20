La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comienza a vivirse y Territorio Yacopini lo celebra con una propuesta pensada para toda la familia. Este sábado 23 de mayo, de 11 a 13, el concesionario abrirá sus puertas para llevar adelante una nueva edición de “Yacopamos Territorio”, una jornada especial que combinará fútbol, entretenimiento y oportunidades comerciales.
Territorio Yacopini invita a otra jornada mundialista con intercambio de figuritas y premios
El concesionario realizará este sábado una nueva edición de “Yacopamos Territorio” con actividades, sorteos y beneficios exclusivos para acceder a autos 0km
El evento se realizará en la sede de Av. San Martín Sur 600, en Godoy Cruz, donde el clima mundialista será el gran protagonista. Durante la mañana, grandes y chicos podrán disfrutar de distintas actividades recreativas vinculadas al fútbol y al próximo Mundial.
Uno de los principales atractivos será el espacio de intercambio de figuritas, pensado para que coleccionistas y fanáticos puedan completar su álbum de figuritas en un ambiente distendido y familiar.
Territorio Yacopini lanza además promos de autos 0km
Además, habrá una kermesse con juegos para todas las edades, sorteos de figuritas y premios relacionados con la Selección Argentina.
La propuesta busca generar un espacio de encuentro para compartir en familia y comenzar a palpitar la ilusión mundialista en un contexto de diversión y entretenimiento.
La iniciativa será abierta al público en general y también incluirá promociones y beneficios exclusivos para quienes estén interesados en acceder a un auto 0km, renovar su vehículo o conocer las últimas novedades de las marcas que integran el grupo Yacopini.