Territorio Yacopini invita a otra jornada mundialista con intercambio de figuritas y premios

Yacopamos Territorio - intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026 en Territorio Yacopini Familias completas se dan cita los sábados en Territorio Yacopini para intercambiar figuritas y participar de juegos, sorteos y beneficios exclusivos para acceder a autos 0km. Foto: Gentileza Territorio Yacopini

Territorio Yacopini lanza además promos de autos 0km

Además, habrá una kermesse con juegos para todas las edades, sorteos de figuritas y premios relacionados con la Selección Argentina.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para compartir en familia y comenzar a palpitar la ilusión mundialista en un contexto de diversión y entretenimiento.

La iniciativa será abierta al público en general y también incluirá promociones y beneficios exclusivos para quienes estén interesados en acceder a un auto 0km, renovar su vehículo o conocer las últimas novedades de las marcas que integran el grupo Yacopini.