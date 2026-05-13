La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya empieza a sentirse y Territorio Yacopini decidió celebrarlo con una propuesta diferente, pensada para reunir a clientes, fanáticos del fútbol y familias mendocinas en una jornada cargada de entretenimiento, premios y oportunidades comerciales.
Territorio Yacopini lanza un Car Sale con clima mundialista, beneficios y actividades para toda la familia
Este sábado, de 11 a 13, el concesionario vivirá "Yacopamos", con intercambio de figuritas, torneo de penales, sorteos y beneficios únicos para acceder al 0km
Bajo el lema “Yacopamos”, el concesionario realizará este sábado 16 de mayo, de 11 a 13, un evento especial en su sede de Av. San Martín Sur 600, en Godoy Cruz, donde el clima mundialista será protagonista absoluto.
La iniciativa combinará la pasión por el fútbol con las promociones exclusivas del tradicional Car Sale de Territorio Yacopini, ofreciendo beneficios especiales para quienes estén pensando en acceder a un auto 0km, renovar su vehículo o conocer las últimas novedades de las marcas que integran el grupo.
Territorio Yacopini palpita el Mundial en familia
Durante el encuentro, grandes y chicos podrán participar de distintas actividades recreativas vinculadas al Mundial 2026. Uno de los principales atractivos será el espacio de intercambio de figuritas, pensado para que coleccionistas y fanáticos completen sus álbumes en un ambiente distendido y familiar.
Además, habrá un torneo de penales abierto al público, propuestas recreativas y grandes sorteos para quienes se acerquen a disfrutar de la jornada en la concesionaria.
La idea es que las familias puedan compartir una experiencia diferente mientras comienzan a palpitar la ilusión mundialista.
Promociones exclusivas para acceder al 0km
En paralelo a las actividades recreativas, el Car Sale incluirá importantes promociones y oportunidades comerciales con condiciones especiales en distintos modelos.
Entre las propuestas destacadas aparece la Volkswagen Amarok Trendline 4x2 MT, disponible con entrega desde $20.000.000 y financiación en 24 cuotas de $833.333 más seguro, a tasa 0% UVA. Como parte de la acción mundialista, quienes concreten la operación recibirán una camiseta oficial de regalo.
Otra de las promociones fuertes será la de la Nueva Nissan Kicks, que podrá adquirirse desde $24.900.000 más 24 cuotas de $1.000.000 y seguro incluido (precio anterior: $28.500.000). En este caso, también se entregará una camiseta oficial vinculada a la Selección Argentina.
Por su parte, la Nissan Frontier X-Gear 4x4 AT tendrá un precio promocional desde $48.900.000 más gastos (precio anterior: $52.500.000). Además, quienes compren este modelo recibirán un álbum de figuritas de la Selección Argentina como parte de la propuesta temática.
En el segmento de movilidad eléctrica se destacará el BYD Dolphin Mini GS, disponible desde U$D23.900, incluyendo cargador de viaje y domiciliario sin cargo, junto con regalos especiales relacionados con la Selección Argentina.
Territorio Yacopini apuesta a una experiencia diferente
Con esta propuesta, Territorio Yacopini busca transformar el tradicional Car Sale en una experiencia integral, donde el entretenimiento, la familia y la pasión futbolera se combinen con oportunidades concretas para acceder a un vehículo.
La jornada permitirá no sólo conocer promociones y modelos disponibles, sino también disfrutar de un encuentro pensado para compartir entre amigos, hijos y fanáticos del fútbol en un contexto distendido y festivo.
El evento se desarrollará este sábado 16 de mayo, de 11 a 13, en Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz, con entrada abierta para todo el público.