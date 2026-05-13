Territorio Yacopini lanza un Car Sale con clima mundialista, beneficios y actividades para toda la familia

Territorio Yacopini palpita el Mundial de Fútbol con una jornada especial de Car Sale Foto: Gentileza Territorio Yacopini

Territorio Yacopini palpita el Mundial en familia

Durante el encuentro, grandes y chicos podrán participar de distintas actividades recreativas vinculadas al Mundial 2026. Uno de los principales atractivos será el espacio de intercambio de figuritas, pensado para que coleccionistas y fanáticos completen sus álbumes en un ambiente distendido y familiar.

Además, habrá un torneo de penales abierto al público, propuestas recreativas y grandes sorteos para quienes se acerquen a disfrutar de la jornada en la concesionaria.

La idea es que las familias puedan compartir una experiencia diferente mientras comienzan a palpitar la ilusión mundialista.

Promociones exclusivas para acceder al 0km

En paralelo a las actividades recreativas, el Car Sale incluirá importantes promociones y oportunidades comerciales con condiciones especiales en distintos modelos.

Entre las propuestas destacadas aparece la Volkswagen Amarok Trendline 4x2 MT, disponible con entrega desde $20.000.000 y financiación en 24 cuotas de $833.333 más seguro, a tasa 0% UVA. Como parte de la acción mundialista, quienes concreten la operación recibirán una camiseta oficial de regalo.

Otra de las promociones fuertes será la de la Nueva Nissan Kicks, que podrá adquirirse desde $24.900.000 más 24 cuotas de $1.000.000 y seguro incluido (precio anterior: $28.500.000). En este caso, también se entregará una camiseta oficial vinculada a la Selección Argentina.

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Por su parte, la Nissan Frontier X-Gear 4x4 AT tendrá un precio promocional desde $48.900.000 más gastos (precio anterior: $52.500.000). Además, quienes compren este modelo recibirán un álbum de figuritas de la Selección Argentina como parte de la propuesta temática.

En el segmento de movilidad eléctrica se destacará el BYD Dolphin Mini GS, disponible desde U$D23.900, incluyendo cargador de viaje y domiciliario sin cargo, junto con regalos especiales relacionados con la Selección Argentina.

Territorio Yacopini apuesta a una experiencia diferente

Con esta propuesta, Territorio Yacopini busca transformar el tradicional Car Sale en una experiencia integral, donde el entretenimiento, la familia y la pasión futbolera se combinen con oportunidades concretas para acceder a un vehículo.

La jornada permitirá no sólo conocer promociones y modelos disponibles, sino también disfrutar de un encuentro pensado para compartir entre amigos, hijos y fanáticos del fútbol en un contexto distendido y festivo.

El evento se desarrollará este sábado 16 de mayo, de 11 a 13, en Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz, con entrada abierta para todo el público.