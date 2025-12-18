Territorio Yacopini: por qué los planes de ahorro siguen siendo una alternativa vigente para comprar un auto

Cuotas, ingresos y previsibilidad

Uno de los parámetros más utilizados para analizar la viabilidad de una compra financiada es que la cuota mensual no supere el 25% del ingreso familiar. Bajo ese criterio, varios planes de ahorro vigentes se mantienen dentro de márgenes considerados razonables.

Actualmente, una cuota de adhesión de un plan Nissan se ubica en torno a los $283.400, mientras que en el caso de un Chevrolet Onix parte desde los $233.000. Frente a un salario promedio nacional estimado en $1.483.740 (Interbanking, octubre), estos valores se mantienen por debajo del umbral recomendado, aportando previsibilidad a largo plazo.

El rol de Territorio Yacopini en la región

En la región de Cuyo, Territorio Yacopini se posiciona como uno de los principales actores del mercado automotor, concentrando la operatoria de planes de ahorro de marcas como Nissan, Volkswagen y Chevrolet. Desde la empresa señalan que esta modalidad permite planificar la compra de un 0 km sin recurrir al financiamiento bancario tradicional.

Adrián Zorrilla, gerente de Plan de Ahorro de Nissan en Territorio Yacopini, explicó que el sistema se basa en una financiación sin interés, sin intermediación bancaria. “El cliente paga el valor real del vehículo a través de cuotas, lo que cobra mayor relevancia en un contexto de inflación más baja”, indicó.

El directivo también comparó la evolución de precios: “Entre enero y diciembre la inflación fue del 31% y el dólar subió cerca del 44%, mientras que modelos como el Nissan Versa aumentaron menos del 25%. Eso lo posiciona como una opción competitiva dentro del mercado”, explicó.

Otro punto destacado es la estabilidad de las cuotas. “Son cuotas planas, sin saltos bruscos ni escalas, y se mantuvieron estables en los últimos meses”, señaló. En el segmento familiar, mencionó la nueva Nissan Kicks, recientemente lanzada, que incorpora mejoras en seguridad, conectividad y espacio interior.

Territorio Yacopini (1) Territorio Yacopini tiene planes de ahorro que siguen vigentes para comprar un 0 km en cuotas, con previsibilidad y financiación sin interés.

Autoahorro Volkswagen y Chevrolet

Dentro de la propuesta de Territorio Yacopini, el sistema Autoahorro Volkswagen permite acceder a una amplia gama de modelos con cuotas mensuales en pesos, entre ellos Amarok, Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Tera, con distintas operatorias y plazos que alcanzan los 84 meses.

En el caso de Chevrolet, la oferta incluye planes totalmente en pesos y sin interés para modelos como Onix, Onix Plus, Tracker y Montana, con esquemas que van desde el 80/20 hasta el 100% financiado en hasta 120 cuotas, según el vehículo.

Buenas perspectivas para los 0 km

Las cifras acompañan este escenario. En los primeros once meses del año se patentaron 587.666 unidades, lo que representa un crecimiento del 49,7% respecto del mismo período de 2024. Desde ACARA destacaron que la actividad en los concesionarios se mantiene sostenida y que no se observan señales de desaceleración en el corto plazo.

A este crecimiento se suma la llegada de nuevas marcas, especialmente de origen chino, que amplían la oferta disponible y aportan mayor dinamismo al sector.

Con un contexto de mayor estabilidad económica y múltiples alternativas de financiamiento, los planes de ahorro continúan siendo una herramienta vigente para acceder a un auto 0 km, una tendencia que en la región se refleja claramente en la operatoria de Territorio Yacopini.

Territorio Yacopini – Concesionario oficial