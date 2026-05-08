Se hacía pasar por secretaria de una reconocida jueza y estafaba con supuestos favores judiciales

La aprehensión fue realizada por la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la orden del Juzgado Federal 12, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini. En el allanamiento realizado en el domicilio de la supuesta fraudulenta se encontraron elementos de interés para la causa, tal como confirmaron fuentes oficiales.

Jueza Capuchetti.jpg

El modus operandi de la presunta estafadora

La presunta estafadora contaba con un modus operandi del que se beneficiaba al llamar a las personas por teléfono: se presentaba como secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 y les ofrecía supuestos beneficios judiciales a cambio de dinero, según informaron fuentes oficiales.

El arresto de la mujer, mayor de edad, devino de una investigación llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones Federales a través del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción.

Con las pruebas recabadas, los efectivos allanaron la vivienda de la mujer y encontraron un teléfono celular que fue secuestrado como parte de la evidencia, mientras que la acusada quedó en prisión preventiva en la División Alcaidía, Anexo Cavia de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

La imputada por múltiples estafas se encuentra incomunicada y no quiso brindar declaraciones al momento del procesamiento por parte de la Justicia, mientras la causa continúa en trámite bajo la órbita del fuero federal. En definitiva, terminó envuelta en la propia telaraña que ella misma le hacía a sus víctimas.