Desde hace un puñado de días que era buscada con intensidad en Buenos Aires. Su familia fue contactada por delincuentes que le dijeron que la tenían secuestrada. Pagaron la recompensa con una bicicleta. Pero la mujer ahora se presentó sola en una comisaría para confirmar que estaba en buen estado.
Misterioso secuestro: su familia pagó la recompensa con una bicicleta pero la mujer apareció sola en una comisaría
La mujer estuvo más de un mes desaparecida desde su secuestro en Rosario, pero se terminó presentando en una comisaría de Buenos Aires
Alicia Godoy, una mujer rosarina de 38 años era buscada desde el 4 de abril pasado. La hipótesis apuntaba a que se encontraba secuestrada por un supuesto ajuste por drogas. Su familia pagó un rescate pero la víctima nunca apareció.
Sin embargo, en las últimas horas se presentó por su propia voluntad en una comisaría de la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires y confirmó que estaba bien.
Secuestro por drogas
Según confirmaron fuentes policiales y judicialres, Alicia Godoy había sido privada ilegalmente de su libertad de su vivienda ubicada en Flammarion 4900, Rosario, el lunes 4 de abril pasado. Los indicios recolectados indicaron que fue trasladada hasta otro domicilio donde fue retenida al menos hasta el 8 de abril.
De hecho 4 personas fueron acusadas de extorsión y quedaron imputadas el 1 de mayo. La audiencia de imputación fue desarrollada en el Centro de Justicia Penal quedó claro que el secuestro está envuelto en una trama de tráfico de drogas y episodios de violencia.
Por otro lado, la fiscalía le atribuyó a un grupo de 6 personas haber coordinado para secuestrar a la mujer y exigir dinero por su rescate, todo debido a una deuda por consumo de estupefacientes.
Después del secuestro, personas del entorno de los acusados fueron hasta una vivienda de la familia de la víctima para hacerles saber que debían pagar $150 mil para que Alicia Godoy salga ilesa. Los parientes de la mujer dieron una bicicleta Venzo rodado 29 e hicieron dos transferencias por el monto de $50 mil el día posterior al hecho, a cuentas a nombre de María Belén y Ana Laura Salinas.