Misterioso secuestro: su familia pagó la recompensa con una bicicleta pero la mujer apareció sola en una comisaría

secuestro alicia godoy La víctima del secuestro se presentó en una comisaría de Buenos Aires.

Secuestro por drogas

Según confirmaron fuentes policiales y judicialres, Alicia Godoy había sido privada ilegalmente de su libertad de su vivienda ubicada en Flammarion 4900, Rosario, el lunes 4 de abril pasado. Los indicios recolectados indicaron que fue trasladada hasta otro domicilio donde fue retenida al menos hasta el 8 de abril.

De hecho 4 personas fueron acusadas de extorsión y quedaron imputadas el 1 de mayo. La audiencia de imputación fue desarrollada en el Centro de Justicia Penal quedó claro que el secuestro está envuelto en una trama de tráfico de drogas y episodios de violencia.

Por otro lado, la fiscalía le atribuyó a un grupo de 6 personas haber coordinado para secuestrar a la mujer y exigir dinero por su rescate, todo debido a una deuda por consumo de estupefacientes.

Después del secuestro, personas del entorno de los acusados fueron hasta una vivienda de la familia de la víctima para hacerles saber que debían pagar $150 mil para que Alicia Godoy salga ilesa. Los parientes de la mujer dieron una bicicleta Venzo rodado 29 e hicieron dos transferencias por el monto de $50 mil el día posterior al hecho, a cuentas a nombre de María Belén y Ana Laura Salinas.