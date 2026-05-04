Alerta por estafas triangulares en WhatsApp: el fraude que deja deudas y problemas legales

estafa, whatsapp Las estafas vía WhatsApp siguen siendo una preocupación en los usuarios. Imagen ilustrativa.

Este rol implica riesgos varios: por un lado, si el dinero recibido corresponde a un préstamo fraudulento, la víctima podría quedar obligada a devolver el capital junto con los intereses. Por otro, su participación en la operación puede derivar en sospechas de lavado de activos, con posibles consecuencias legales.

Triangulación, estafas digitales y transferencias bancarias: cómo funciona el engaño

El esquema suele seguir una secuencia coordinada. Primero, los ladrones acceden a cuentas de terceros mediante técnicas de phishing. Luego, transfieren dinero desde esas cuentas o gestionan créditos preaprobados. Después, contactan a la víctima para exigir la devolución y, finalmente, redirigen los fondos hacia otra cuenta bajo su control. En todo el proceso, la presión por la urgencia es clave para evitar que la persona sospeche.

Ante la aparición de dinero inesperado, los especialistas recomiendan no usar, retirar ni transferir esos fondos bajo ninguna circunstancia. También aconsejan desestimar cualquier contacto informal y comunicarse únicamente con la entidad financiera o la billetera virtual correspondiente.

llamadas estafas whatsapp.jpg Los adultos mayores, víctimas habituales de las estafas por WhatsApp o redes sociales. Imagen ilustrativa.

El procedimiento correcto es reportar la situación de inmediato y solicitar una reversión formal de la transferencia. Esta es la única vía que permite anular la operación sin generar consecuencias legales para el usuario. Además, es importante guardar comprobantes y números de reclamo como respaldo.

Por último, para prevenir errores al enviar dinero, se insiste en verificar siempre los datos del destinatario antes de confirmar cualquier transferencia. Una vez realizada, recuperar los fondos puede depender de la voluntad del receptor o de procesos judiciales que suelen ser largos y complejos.