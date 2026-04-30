Estafa a una jubilada: le vaciaron la cuenta en 22 minutos y ahora el banco deberá indemnizarla

estafa El banco deberá, además de devolver el dinero robado, indemnizar a la jubilada.

En concreto, los jueces destacaron, en primera instancia, que un sistema eficiente debería haber detectado que seis movimientos de gran magnitud en menos de media hora no formaban parte del comportamiento habitual de la clienta. Además, no se encontró evidencia de que la institución bancaria hubiera intentado verificar la identidad de quien operaba o que hubiera activado algún protocolo de bloqueo preventivo.

Por su parte, el banco intentó defenderse exigiendo que la jubilada probara que ella no había entregado sus claves. Los jueces desestimaron este argumento con lógica: pedirle a una víctima que demuestre algo que no hizo es exigir una prueba de imposible producción.

jubilada Millonaria estafa a una jubilada: el banco deberá indemnizarla.

Un factor determinante en la decisión fue la condición de la víctima. Al ser una jubilada, la justicia la encuadró dentro de un grupo de especial vulnerabilidad. Esto obliga a las empresas a extremar los cuidados, entendiendo que el acceso a la tecnología puede presentar barreras y riesgos adicionales para los adultos mayores.

Como consecuencia de estas negligencias, la Cámara confirmó que el banco no solo debe devolver hasta el último peso de los $2.430.000 robados, sino que también deberá pagar una indemnización de $2.500.000 en concepto de daño moral.