PAMI debe más de $1.500 millones a hospitales de Mendoza por atención de jubilados

En tiempos de crisis, el hospital público es el salvavidas de pacientes que dejan el sector privado, o que no encuentran respuesta rápida en coberturas estatales como PAMI. Por esa atención, que se realiza con recursos provinciales, la obra social de los jubilados reconoció que le debe a Mendoza más de $1.500 millones.
La deuda registrada fue dada a conocer por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe 145 de gestión. Según reza el documento presentado en la Cámara de Diputados, el monto adeudado por PAMI a los hospitales públicos mendocinos -al 8 de abril de este año- asciende puntualmente a $1.512.630.974,38.
La cifra es parte de un pasivo general con efectores públicos de todo el país que suma más de $21.700 millones. De todas las provincias, Mendoza es la cuarta más afectada.
PAMI reconoció la deuda con los hospitales, pero…
Les echó la culpa a las provincias. En el informe, PAMI reconoce la deuda que mantiene con los hospitales públicos, pero asegura que una proporción significativa de la deuda se debe a que los hospitales no presentaron una declaración jurada obligatoria.
Este documento, explica la obra social de los jubilados, es necesario para que el PAMI tenga la certeza de que el hospital no ha promovido reclamos paralelos ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), evitando así pagos duplicados.
Mendoza, en el top 5 de acreedores de PAMI
Dentro del listado de deudas de PAMI (INSSJP) con hospitales públicos por prestaciones médicas, Mendoza ocupa el 4° lugar entre las jurisdicciones con mayores saldos a cobrar.
El ránking de la deuda de PAMI:
- Buenos Aires: $7.807.646.899,08
- Córdoba: $4.229.546.552,34
- Tucumán: $2.289.464.419,31
- Mendoza: $1.512.630.974,38
- Santa Fe: $1.418.142.666,76
La deuda de PAMI con Mendoza representa aproximadamente el 6,97% del pasivo total que el organismo mantiene con los efectores públicos de todo el país ($21.700.300.550,03).