Inicio Política PAMI
Obra social en crisis

PAMI debe más de $1.500 millones a hospitales de Mendoza por atención de jubilados

El informe de Adorni detalló que la deuda de PAMI con hospitales públicos asciende a más de $21.700 millones. Mendoza está en el top 5 de provincias afectadas

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
PAMI reconoció una deuda millonaria con los hospitales públicos de todo el país.

PAMI reconoció una deuda millonaria con los hospitales públicos de todo el país.

Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

En tiempos de crisis, el hospital público es el salvavidas de pacientes que dejan el sector privado, o que no encuentran respuesta rápida en coberturas estatales como PAMI. Por esa atención, que se realiza con recursos provinciales, la obra social de los jubilados reconoció que le debe a Mendoza más de $1.500 millones.

La deuda registrada fue dada a conocer por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe 145 de gestión. Según reza el documento presentado en la Cámara de Diputados, el monto adeudado por PAMI a los hospitales públicos mendocinos -al 8 de abril de este año- asciende puntualmente a $1.512.630.974,38.

La cifra es parte de un pasivo general con efectores públicos de todo el país que suma más de $21.700 millones. De todas las provincias, Mendoza es la cuarta más afectada.

paro de medicos del pami
PAMI reconoció la deuda que mantiene con las provincias.

PAMI reconoció la deuda que mantiene con las provincias.

PAMI reconoció la deuda con los hospitales, pero…

Les echó la culpa a las provincias. En el informe, PAMI reconoce la deuda que mantiene con los hospitales públicos, pero asegura que una proporción significativa de la deuda se debe a que los hospitales no presentaron una declaración jurada obligatoria.

Este documento, explica la obra social de los jubilados, es necesario para que el PAMI tenga la certeza de que el hospital no ha promovido reclamos paralelos ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), evitando así pagos duplicados.

Mendoza, en el top 5 de acreedores de PAMI

Dentro del listado de deudas de PAMI (INSSJP) con hospitales públicos por prestaciones médicas, Mendoza ocupa el 4° lugar entre las jurisdicciones con mayores saldos a cobrar.

hospital central
Los hospitales públicos de Mendoza reciben cada vez más pacientes de PAMI.

Los hospitales públicos de Mendoza reciben cada vez más pacientes de PAMI.

El ránking de la deuda de PAMI:

  • Buenos Aires: $7.807.646.899,08
  • Córdoba: $4.229.546.552,34
  • Tucumán: $2.289.464.419,31
  • Mendoza: $1.512.630.974,38
  • Santa Fe: $1.418.142.666,76

La deuda de PAMI con Mendoza representa aproximadamente el 6,97% del pasivo total que el organismo mantiene con los efectores públicos de todo el país ($21.700.300.550,03).

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar