PAMI debe más de $1.500 millones a hospitales de Mendoza por atención de jubilados

paro de medicos del pami PAMI reconoció la deuda que mantiene con las provincias.

PAMI reconoció la deuda con los hospitales, pero…

Les echó la culpa a las provincias. En el informe, PAMI reconoce la deuda que mantiene con los hospitales públicos, pero asegura que una proporción significativa de la deuda se debe a que los hospitales no presentaron una declaración jurada obligatoria.

Este documento, explica la obra social de los jubilados, es necesario para que el PAMI tenga la certeza de que el hospital no ha promovido reclamos paralelos ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), evitando así pagos duplicados.

Mendoza, en el top 5 de acreedores de PAMI

Dentro del listado de deudas de PAMI (INSSJP) con hospitales públicos por prestaciones médicas, Mendoza ocupa el 4° lugar entre las jurisdicciones con mayores saldos a cobrar.

hospital central Los hospitales públicos de Mendoza reciben cada vez más pacientes de PAMI.

El ránking de la deuda de PAMI:

Buenos Aires: $7.807.646.899,08

$7.807.646.899,08 Córdoba: $4.229.546.552,34

$4.229.546.552,34 Tucumán: $2.289.464.419,31

$2.289.464.419,31 Mendoza: $1.512.630.974,38

Santa Fe: $1.418.142.666,76

La deuda de PAMI con Mendoza representa aproximadamente el 6,97% del pasivo total que el organismo mantiene con los efectores públicos de todo el país ($21.700.300.550,03).