Otra vez Javier Milei se la agarró con la prensa al decir que "publican barbaridades"

javier milei en expo efi.1jpg Javier Milei cuestionó el rol del periodismo. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei, contra los medios de comunicación

Al inicio de su intervención, Milei cuestionó el rol del periodismo actual y exigió que el debate público se centre en estadísticas oficiales. "Entiendo que no me quieran, pero por lo menos primero los datos", lanzó ante el auditorio compuesto por empresarios y referentes de las finanzas.

Tras el reclamo a los medios, el presidente defendió su gestión ponderando la reducción del gasto público, que cifró en 30 puntos, y aseguró que la economía ha mostrado signos de recuperación con un crecimiento de 10%. En su exposición, también hubo espacio para la teoría, citando a Joseph Schumpeter y Adam Smith para explicar el progreso tecnológico y la división del trabajo.

Asimismo, renovó su respaldo total al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como un "tipo brillante" y pieza fundamental para evitar errores en un escenario sin margen de maniobra.

Las frases más fuertes de Javier Milei

Sobre los medios de comunicación:

"Las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida. Los datos arriba de la mesa, así no tenemos que estar soportando mentiras y calumnias".

Sobre la gestión económica:

"Estamos al frente del Gobierno más reformista de la historia. Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo, bajamos 30 puntos el gasto público".

"Nos decían que iba a salir mal pero la economía creció 10% , sacamos a millones de personas de la pobreza".

, sacamos a millones de personas de la pobreza". "Abrazar las ideas de la libertad paga".

Sobre Luis Caputo:

"No se enamora de ninguna pelotudez, es un tipo brillante. Porque además no hay tiempo ni margen para equivocarse".