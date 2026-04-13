PAMI rechazó el reclamo de médicos de cabecera y defendió el nuevo esquema de pagos

Sin embargo, la organización sindical Asociación de Profesionales de la Salud que reúne a los médicos de cabecera rechazó la medida y convocó a un paro por 72 horas. En Mendoza, la protesta se limita a reducir la atención o solo garantizar recetas.

pami anses médicos.jpg PAMI retrucó a los médicos de cabecera que tomaron medidas de fuerza por los cambios en el nomenclador.

Lo que explican es que si bien hubo un aumento del valor de la cápita (cantidad de afiliados asignados), se eliminaron los ítems adicionales por formación médica continua y por consultas extras realizadas; por lo que, según su ejemplo, un médico que tiene 760 afiliados a cargo y cobraba entre $2.000.000 y $2.400.000, con el nuevo sistema pasará a percibir aproximadamente $1.400.000.

La explicación de PAMI sobre los nuevos honorarios de médicos de cabecera

Oficialmente, la resolución del PAMI que aumentó el valor de la cápita, define que las consultas preventivas anuales y las atenciones presenciales queden incluidas dentro del pago fijo. Lo que se seguirá pagando por prestación serán las visitas domiciliarias y la atención de afiliados en tránsito.

Asimismo, en el documento, PAMI confirma la continuidad de beneficios económicos adicionales para los médicos que ejercen en la región patagónica y la eliminación –como se quejaron los profesionales- de los incentivos previos vinculados a la formación de posgrado.

En diálogo con Diario UNO, PAMI Nación amplió conceptos: la suba del valor cápita de $946 a $2.100 significa un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera y “es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia controlando los posibles desvíos que se pudieran presentar”.

Y explicaron: “Un médico que tiene 800 cápitas pasó de tener un ingreso fijo de $756.800 a $1.680.000”, lo que representa un aumento del ingreso fijo del 121%.

pami anses médicos mendoza.jpg El aumento del ingreso fijo en un médico con 800 cápitas es del 121%, explicó PAMI.

“No se le está achicando el ingreso al médico de cabecera, sino unificando el nomenclador”, lo que PAMI explica que era un reclamo histórico.

PAMI, su promesa de revisión del valor y endurecimiento de controles

Por otra parte, PAMI asumió el compromiso de “ir revisando el valor cápita en vistas de acercar a las partes al valor de recomposición que ellos demandan”, a medida que la situación se vaya ordenando.

Por ahora, “este es el esfuerzo presupuestario que puede hacer el Instituto”.

Asimismo, desde PAMI indicaron que se están endureciendo los controles en las transmisiones de las órdenes.

“¿Cómo puede ser que un médico declara horas de atención en una localidad por la mañana y horas de atención por la tarde en otra que está a 240 km y llegue en una hora?”, se preguntan desde el gobierno nacional.

“Unificar el nomenclador nos va a permitir también controlar mejor el accionar del médico y la prestación efectivamente realizada”, expresaron desde PAMI.